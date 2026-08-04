Eveniment comemorativ la Guruslău: S-au împlinit 425 de ani de la ultima victorie a lui Mihai Viteazul

La Guruslău, județul Sălaj, au fost comemorați 425 de ani de la ultima victorie a lui Mihai Viteazul. Cu acest prilej, Episcopul Benedict al Sălajului a oficiat duminică slujba de pomenire la monumentul închinat voievodului.

Ierarhul a subliniat că moștenirea domnitorului îi îndeamnă pe români să transforme idealul unității într-o responsabilitate concretă pentru viața comunității și pentru generațiile viitoare.

„Sărbătoarea de la Guruslău se descrie în termeni generoși precum glorie, biruință, putere și viitor. Așa se vedea acel moment din urmă cu 425 de ani de către cei mai mulți ai vremii, chiar dacă acea izbândă s-a dovedit efemeră”.

„Privim cu atenție către voievodul Mihai Viteazul, care proclamă, cu valoare de testament, unitatea obligatorie pentru arhitectura veritabilă a vieții sociale. Dacă s-au întâmplat lucruri mari în istorie, acestea se datorează unității de viziune și împreună-lucrării”, a mai spus Preasfinția Sa.

Marile împliniri ale istoriei se nasc din unitate

Preasfințitul Părinte Benedict a arătat că idealul unității poate fi transpus în viața de zi cu zi prin dialogul sincer, solidaritatea în momentele dificile, responsabilitatea comună, cultivarea păcii și transmiterea valorilor către noile generații.

„Unitatea nu înseamnă uniformitate sau absența diferențelor, ci mai degrabă capacitatea de a conviețui armonios pornind de la acestea”.

Totodată, Episcopul Sălajului a evidențiat că „unitatea de lungă durată se construiește numai prin educație și prin reperele morale pe care ne străduim să le oferim tinerilor”.

„Să ne ajute Dumnezeu să putem da dovadă de unitate printr-o viziune comună, pornind de la valorile predate de vrednicii noștri înaintași, întrupate în comunitatea noastră sălăjeană și românească deopotrivă”, a spus, la final, ierarhul.

Eveniment al comunității

La manifestare au participat primarul comunei Hereclean, Francisc Dobrai, prefectul județului Sălaj, Cristian-Claudiu Bîrsan, și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, precum și autorități militare și oameni de cultură.

Reprezentanții Instituției Prefectului din Județul Sălaj au subliniat, într-o postare pe pagina de Facebook, semnificația simbolică a locului pentru memoria colectivă.

„Pentru județul Sălaj, Guruslăul reprezintă spațiul în care istoria continuă să fie evocată cu demnitate, iar generațiile de astăzi au prilejul de a înțelege semnificația unor evenimente care au contribuit la formarea identității noastre naționale”.

La rândul lor, reprezentanții Consiliului Județean Sălaj au evidențiat participarea numeroasă la manifestările comemorative: „A fost o adevărată bucurie să vedem atât de mulți sălăjeni veniți la Guruslău 2026 să celebrăm împreună istoria”.

Programul comemorativ a continuat cu depuneri de coroane la Monumentul lui Mihai Viteazul și cu parada Gărzii de Onoare, în prezența a numeroși participanți.

Bătălia de la Guruslău

Bătălia de la Guruslău, din 3 august 1601, este considerată ultima mare victorie militară a lui Mihai Viteazul. Voievodul a luptat alături de generalul imperial Giorgio Basta împotriva principelui transilvănean Sigismund Báthory, într-o confruntare decisivă pentru controlul Transilvaniei.

În apropierea Zalăului, oastea aliată, inferioară numeric, a reușit să învingă forțele conduse de Sigismund Báthory, obligându-l pe acesta să se retragă după pierderi însemnate. Succesul de la Guruslău a rămas unul dintre cele mai importante momente din campaniile militare ale voievodului.

Victoria nu a avut însă urmări de durată. La numai câteva zile după luptă, Mihai Viteazul a fost ucis la Câmpia Turzii, din ordinul lui Giorgio Basta.

Foto credit: Episcopia Sălajului