Tineri din Groenlanda și Scandinavia au participat la pelerinajul închinat Maicii Domnului în satul natal al PS Macarie

Sute de credincioși au participat duminică la pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea”, organizat la Spermezeu, satul natal din județul Bistrița Năsăud al Episcopului Macarie al Europei de Nord. Printre pelerini s-au numărat și tineri din Groenlanda și din țările scandinave, convertiți la Ortodoxie.

Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că pelerinajul a reunit tineri din cadrul Episcopiei Europei de Nord, „care au fost la mai multe tabere în țară și la multe acțiuni pe care le-am organizat împreună cu tinerii din străinătate și cu cei de acasă”.

Printre participanți s-au aflat și frații gemeni Cleopa și Paisie din Groenlanda, botezați de ierarh în luna martie 2026. Unul dintre aceștia, Cleopa, a declarat pentru Trinitas TV că s-a bucurat să ajungă la Mănăstirea Sihăstria, pentru a se închina la sfintele moaște și să primească binecuvântare, „chiar în locul în care Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria au trăit și au călăuzit pe oameni spre Hristos”.

Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea” este organizat anual în prima duminică a lunii august la Spermezeu, reunind credincioși din întreaga țară și din străinătate.

Episcopia Europei de Nord organizează vara aceasta tabere și activități duhovnicești pentru tinerii români și scandinavi la mai multe așezăminte monahale din țară.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord