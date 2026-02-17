Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Săptămâna Albă: Ce alimente poți mânca până începe Postul Mare

Începând de luni, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă, ultima etapă de pregătire pentru Postul Mare, perioadă în care se renunță la carne și se pot consuma produse din lapte, ouă și pește.

Doi tineri suedezi au primit Botezul într-o comunitate românească ocrotită de sfântul care a încreștinat Scandinavia

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Taina Sfântului Botez în parohia din Växjö, Suedia, pentru doi tineri. Comunitatea l-a sărbătorit pe ocrotitorul lăcașului de cult, Sfântul Ierarh Sigfrid, care a încreștinat Scandinavia.

Unica mănăstire românească din Canada intră în etapa construirii bisericii: Adaugă cărămida ta!

Prima etapă a întemeierii Mănăstirii Mono, unicul așezământ monahal românesc din Canada, s-a încheiat recent cu succes: a fost achitat integral terenul mănăstirii. Urmează o nouă etapă importantă: construirea bisericii.

Atât asigurații, cât și neasigurații beneficiază de servicii medicale de prevenție: A apărut noul Ghid CNAS

Dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a transmis, la finele săptămânii trecute, un mesaj pentru asigurați și neasigurați, amintind ambelor categorii că beneficiază gratuit de servicii medicale de prevenție, cu condiția să aibă un medic de familie care să le evalueze nevoile și să le prescrie analizele.

Gara din Petroșani a devenit spațiu cultural: Bibliotecă pentru călători și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși

Gara din municipiul Petroșani a fost transformată într-un spațiu cultural prin biblioteca pentru călători și expoziția permanentă amenajate pentru a promova cultura și patrimoniul zonei. Inițiativa aparține șefului de gară, Dorel Șchiopu.

