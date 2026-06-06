A început congresul anual al tinerilor din Episcopia Europei de Nord

Tinerii din Episcopia Europei de Nord s-au reunit vineri la Ålesund, în Regatul Norvegiei, cu prilejul ediției din acest an a Congresului Centrului de Tineret „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” al episcopiei. Tema aleasă este „Curajul de a trăi frumos”.

Participă tineri membri ai comunității românilor ortodocși din Țările Nordice, dar și tineri convertiți din Danemarca, Insulele Feroe, Norvegia și Suedia.

„Tinerilor, curajul de a trăi frumos înseamnă să înfruntați și să biruiți ispitele cu fruntea sus și cu ochii ațintiți spre Iisus, păstrându-vă inima deschisă, sufletul curat și credința neclintită, prin toate încercările vieții!” le-a spus participanților Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Programul cuprinde momente de rugăciune și comuniune prin participarea la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, precum și activități recreative și duhovnicești: drumeții, sport, picnic, vizionarea de film cu tematică duhovnicească, dialoguri spirituale și întâlniri menite să întărească legăturile de prietenie dintre tinerii din cuprinsul Scandinaviei.

Evenimentul se încheie duminică.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord