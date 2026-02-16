Unica mănăstire românească din Canada intră în etapa construirii bisericii: Adaugă cărămida ta!

Prima etapă a întemeierii Mănăstirii Mono, unicul așezământ monahal românesc din Canada, s-a încheiat recent cu succes: a fost achitat integral terenul mănăstirii. Urmează o nouă etapă importantă: construirea bisericii.

„Precum odinioară dreptcredinciosul împărat Solomon a zidit Templu Domnului în Ierusalim, așa și noi, cu puțina noastră putere, dar cu inimă întreagă, ne ostenim a ridica locaș de rugăciune, ca să fie altar neîncetat de jertfă și izvor de har pentru neamul nostru”, a anunțat Ierom. Policarp Athenagoras, starețul mănăstirii, pe Facebook.

În acest scop, părintele stareț îi cheamă pe toți iubitorii de Hristos să pună fiecare darul său ca o cărămidă la temelia sfântului lăcaș. O donație minimă recomandată de 100 de dolari ar ajuta atât mănăstirea, pentru lucrările de construcție, cât și donatorii, care vor fi pomeniți veșnic la Sfânta Liturghie.

„Căci nu zidurile mântuiesc, ci credința și jertfa cu care sunt ridicate”, subliniază Părintele Stareț Policarp.

„Este o mare și reală nevoie de a ridica această biserică, iar apoi corpul de chilii cu trapeză, pentru a putea găzdui agapele și evenimentele duhovnicești de peste an”, a transmis conducătorul obștii pentru Basilica.ro.

„Ne încredințăm pe toți ocrotirii Maicii Domnului și ne rugăm ca să ne acopere sub Sfântul ei Acoperământ și să binecuvinteze pe toți binefăcătorii și sprijinitorii acestei lucrări.”

Sfântul așezământ, pus sub ocrotirea Sfintei Cruci și a Sf. Mc. Efrem cel Nou, este situat în provincia canadiană Ontario, la adresa 308328 Hockley Rd., Mono, Orangeville, Ontario L9W 6N4.

Foto credit: Mănăstirea Mono