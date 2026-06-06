Ciumarca, rugăciunea pentru izbăvirea de molimă: Arhierei și credincioși s-au rugat împreună pe un deal mehedințean

Patru ierarhi au urcat vineri, împreună cu poporul credincios, pe Dealul Chiciora din comuna mehedințeană Godeanu, pentru a păstra o veche rânduială de rugăciune, Ciumarca, rămasă din timpul Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana.

Episcopului Nicodim al Severinului și Strehaiei i s-au alăturat Episcopii Benedict al Sălajului și Nestor al Devei și Hunedoarei, precum și Episcopul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Alături de credincioșii îmbrăcați în costume populare și veniți din întreaga regiune, la eveniment au mai participat Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Ion Gheorgheci, primarul comunei Godeanu, și alți oficiali.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Benedict l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nicodim pentru că s-a preocupat de reluarea acestei rânduieli atât în satul natal, cât și în alte localități din zona de munte a județului Mehedinți.

Boala și nevoia de solidaritate, mereu actuale

Părintele Episcop Benedict a enumerat trei perspective despre Ciumarcă: cea istorică, cea simbolică și cea sentimentală.

„Din perspectivă istorică, ne aducem aminte cum omul lui Dumnezeu, Sfântul Nicodim de la Tismana, venind pe aceste plaiuri, a stat înaintea lui Dumnezeu cerându-I milă pentru popor, la fel cum oarecând Moise a cerut milă pentru poporul evreu”, a spus Preasfinția Sa.

Din punct de vedere simbolic, „comportamentul pe care îl observăm atunci are reverberații până în vremurile noastre. Și noi în urmă cu 4-5 ani am trăit experiențe similare cu cele trăite de poporul lui Dumnezeu, atunci în veacul al XIV-lea”, a continuat ierarhul”.

Strâns legate de această perspectivă simbolică sunt trei nevoi: de pocăință, de comuniune și de solidaritate, a adăugat Preasfințitul Părinte Benedict.

„Avem nevoie să stăm împreună. În vreme de boală, în vreme de sărăcie, în vreme de bine, dar mai ales în vremurile complicate”, a subliniat ierarhul.

„Ne aducem aminte cât de greu a fost în urmă cu 4-5 ani de zile, în vremea pandemiei. Și într-un fel, ne-am arătat mai degrabă străini unii altora decât aproape unii altora, așa cum suntem chemați prin cuvintele evangheliei. Solidaritate, a sta împreună, a ne asuma suferința celuilalt.”

O sărbătoare reinstituită de chiriarhul locului

Din perspectivă sentimentală, Episcopul Sălajului a amintit că locul unde a fost oficiată rugăciunea „este un altar profund înfipt în inima Preasfințitului Nicodim, om al locului”.

„Este din acest pământ născut, crescut și tot ceea ce este dânsul se datorează înaintașilor săi.”

Preasfințitul Părinte Nicodim le-a mulțumit credincioșilor că au lăsat pentru câteva ceasuri grijile și preocupările cotidiene pentru a veni la rugăciune alături de ierarhul lor și ceilalți trei arhierei invitați.

„Ciumarca este în acest moment o sărbătoare a județului Mehedinți. La început a fost doar o sărbătoare a satului, apoi a comunei și acum sunt credincioși prezenți aici din tot județul”, a spus Episcopul Severinului și Strehaiei.

Ciumarca a fost instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana, care, ajungând în satele Mehedințiului, a constatat că erau bântuite de ciumă. Sfântul mergea prin sate în zilele de vineri și făcea rugăciuni împreună cu oameni, ca molima să se încheie. Rânduiala se păstrează și astăzi în satele mehedințene de deal și munte, sub numele popular de C iumarcă.

Foto credit: Episcopia Severinului și Strehaiei