Gara din Petroșani a devenit spațiu cultural: Bibliotecă pentru călători și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși

Gara din municipiul Petroșani a fost transformată într-un spațiu cultural prin biblioteca pentru călători și expoziția permanentă amenajate pentru a promova cultura și patrimoniul zonei. Inițiativa aparține șefului de gară, Dorel Șchiopu.

Biblioteca numără aproximativ 3.500 de volume din diverse domenii, provenite atât din colecția personală, cât și din donațiile celor care au dorit să sprijine proiectul.

„Am înființat biblioteca în urmă cu trei ani, de Ziua Culturii Naționale. M-am gândit că trebuie să facem ceva pentru a marca acest moment și că lectura ar putea fi o formă de respect față de călătorii care trec prin gara noastră”, a declarat Dorel Șchiopu pentru Agerpres.

Pe lângă colțul de lectură, peronul gării găzduiește o expoziție permanentă alcătuită din 26 de panouri luminoase dedicate istoriei, geografiei și personalităților locale, oferind călătorilor o incursiune vizuală în patrimoniul cultural al Văii Jiului.

Expoziția dedicată sculptorului Constantin Brâncuși

Gara Petroșani va fi pregătită pentru o nouă manifestare dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși.

Evenimentul va fi deschis în seara zilei de 18 februarie și va evidenția legătura dintre artist și Valea Jiului, punând un accent special pe lucrarea sa, Coloana Infinitului.

„Foarte mulți oameni nu știu că celebra Coloana Infinitului a fost construită la Petroșani. Prin această expoziție vrem să aducem în atenție acest aspect și să ne înclinăm în fața geniului lui Brâncuși”, a explicat Dorel Șchiopu.

Importanța proiectului

Inițiatorul proiectului consideră că promovarea culturii și a memoriei locale reprezintă o datorie față de generațiile trecute.

„Noi trăim astăzi libertăți și drepturi pe care alții nu le-au avut. Cred că este firesc să aducem măcar un semn de recunoștință pentru cei care au fost înaintea noastră”, spune Dorel Șchiopu.

Prin această inițiativă, gara din Petroșani devine mai mult decât un simplu punct de tranzit, transformându-se într-un spațiu în care lectura, istoria și arta se întâlnesc pentru a oferi călătorilor o experiență culturală aparte.

