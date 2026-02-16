Doi tineri suedezi au primit Botezul într-o comunitate românească ocrotită de sfântul care a încreștinat Scandinavia

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Taina Sfântului Botez în parohia din Växjö, Suedia, pentru doi tineri. Comunitatea l-a sărbătorit pe ocrotitorul lăcașului de cult, Sfântul Ierarh Sigfrid, care a încreștinat Scandinavia.

Ierarhul a explicat importanța lucrării misionare a Sfântului Sigfrid, dar și despre chemarea fiecărui creștin de a fi lumină în societatea contemporană.

„Întotdeauna când îi botez pe scandinavi și pe alții care nu sunt botezați, ne mulțumesc și spun că Biserica Ortodoxă Română nu i-a uitat și-i are în grijă”, a spus Preasfinția Sa.

„Am întemeiat aceste comunități, nu doar pentru noi, cei care suntem departe de țara noastră, ci ne-am adunat ca să-i ajutăm și pe cei cu care conviețuim în aceste locuri, care sunt în întunericul necunoștinței și care Îl caută cu ardoare pe Hristos și în cele din urmă Îl descoperă prin noi”.

Parohia din Växjö este ocrotită și de Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș.

Sfântul Sigfrid, Luminătorul Suediei

Sfântul Sigfrid a fost un monah anglo-saxon, apoi a devenit episcop la York. În anul 994, a fost trimis în Norvegia, la cererea regelui Olav I Trygvasson, pentru a ajuta la creștinarea poporului norvegian.

La solicitarea regelui Olof al Suediei, Sfântul Sigfrid a ajuns ulterior în Suedia, stabilindu-se la Växjö, unde a desfășurat o intensă activitate misionară și de evanghelizare.

Sfântul Ierarh Sigfrid este cel care a adus lumina Evangheliei lui Hristos în Suedia de astăzi, tocmai de aceea este supranumit şi „Luminătorul Suediei”.

În data de 15 februarie 1045, Sfântul Sigfrid a trecut la cele veşnice în Växjö, unde construise o biserică de lemn pe locul actualei catedrale de piatră construită în secolul al XII-lea. Lucrarea lui a fost continuată de ucenicii săi, Episcopii David şi Eskil.

