Atât asigurații, cât și neasigurații beneficiază de servicii medicale de prevenție: A apărut noul Ghid CNAS

Dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a transmis, la finele săptămânii trecute, un mesaj pentru asigurați și neasigurați, amintind ambelor categorii că beneficiază gratuit de servicii medicale de prevenție, cu condiția să aibă un medic de familie care să le evalueze nevoile și să le prescrie analizele.

Președintele CNAS a transmis un „mesaj pentru pacientul sănătos din România, pentru omul care se crede sănătos și nu are astăzi nicio boală”.

„Te rog să te duci la medicul tău de familie, pentru că indiferent de vârsta pe care o ai, poți beneficia de un pachet de prevenție prin care poți să-ți diagnostichezi la timp o boală de care nu știi, dar o boală care poate să fie mortală. CNAS plătește acest lucru” a îndemnat dr. Horațiu-Remus Moldovan.

La paginile 10-12, noul Ghid al asiguratului detaliază pachetele de prevenție gratuite oferite de CNAS în funcție de vârstă, indiferent dacă ești sau nu asigurat.

Prevenție pentru copii

Astfel, copiii cu vârste între 0 și 3 ani beneficiază de evaluări la externarea din maternitate și la 1 lună (acestea se pot face și la domiciliu), și în cabinet la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 luni.

De asemenea, copiii beneficiază de analize gratuite pentru depistarea anemiei și rahitismului, precum și pentru depistarea sindromului metabolic în cazul în care au indice de masă corporală mare sau istoric de hipercolesterolemie familial.

Între 4 și 18 ani, copiii beneficiază de un consult gratuit pe an.

Prevenție pentru adulți

Persoanele neasigurate cu vârste între 18 și 39 ani beneficiază de un consult gratuit pe an, iar de la 40 de ani în sus, dacă nu ești înregistrat cu boli cronice și nu ai simptome, poți beneficia de un pachet de prevenție anual și de trei consultații pe an.

Dacă ai între 40 și 60 de ani și ești înregistrat cu cel puțin o boală cronică la medicul de familie, beneficiezi de până la 2 consultații pe an pentru depistarea precoce altor afecțiuni cronice, decât cele cu care sunt în evidența medicului de familie, după cum urmează:

Stil de viață;

Risc cardiovascular (tensiune arterială, colesterol, glicemie);

Risc oncologic;

Risc de boală cronică de rinichi;

Risc privind sănătatea mintală;

Risc privind sănătatea reproducerii;

Risc de melanom malign.

Pacienții de peste 60 ani au acces la un pachet de prevenție anual pentru depistarea precoce a altor afecțiuni cronice decât cele cu care sunt în evidența medicului de familie: la lista de mai sus pentru pacienții de 40-60 de ani, se adaugă servicii de evaluarea riscului de osteoporoză, de incontinență urinară și de demență.

Serviciile sunt accesibile pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.

