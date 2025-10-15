Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de aduna popoarele ortodoxe în rugăciune și comuniune.

Citește mai mult.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași: Pelerinii și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților

Zeci de mii de persoane au participat marți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a subliniat că „pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași și au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele Sfinților”.

Citește mai mult.

Mitropolitul Tesalonicului la Iași: Sf. Parascheva este un exemplu luminos de asumare a crucii și urmare a lui Hristos

„Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, este un exemplu luminos a ceea ce înseamnă să-ți iei Crucea și să-I urmezi lui Hristos”, a subliniat Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului la sărbătoarea de la Iași.

Citește mai mult.

Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului (PDF)

Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai lăcașului de cult emblemă pentru țara noastră.

Citește mai mult.

Moaștele Sfântului Ioan cel Nou vor fi purtate în procesiune în județul Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează pentru al șaselea an consecutiv o procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul eparhiei, în zilele de 21 și 22 octombrie.

Citește mai mult.