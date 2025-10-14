Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de aduna popoarele ortodoxe în rugăciune și comuniune.

„Indiferent de ce origine a fost ea, important este că Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune, este cinstită cu evlavie multă în Biserica Ortodoxă Greacă, în Biserica Bulgară, în Biserica Sârbă, fiind o chemare permanentă în rugăciune”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a subliniat evlavia deosebită de care se bucură Sfânta Parascheva în țara noastră, inclusiv în București, capitala României.

„Evlavia poporului român față de Sfânta Parascheva este foarte mare, încât există peste 500 de biserici în Patriarhia Română închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Numai în municipiul București, capitala României, se află 25 de biserici care au unul dintre hramuri închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Un fapt nemaiîntâlnit în alte orașe, ca 25 de biserici aibă hramul unui Sfânt”, a menționat Patriarhul.

Evlavia bucureștenilor pentru Sfânta Parascheva

Alături de Sfânta Parascheva, în București mai este popular și Sfântul Nicolae, ambii având același dar al milosteniei.

„Prezența mâinii Sfântului Nicolae la București, timp de secole, a influențat evlavia poporului, încât 40 de biserici din oraș au hramul Sfântul Nicolae, fie primul, al doilea sau al treilea. Deci doi Sfinți populari, Sfântul Nicolae și Sfânta Parascheva. Aici e foarte important să reținem că ambii Sfinți au avut marele dar al milosteniei, al dărniciei. Sfânta Parascheva are în toată Arhiepiscopia Bucureștilor, un număr de 50 de biserici puse sub ocrotirea sa”, a mai adăugat Patriarhul Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh a mai istorisit și felul în care s-a manifestat evlavia bucureștenilor pentru Sfânta Parascheva, în 1944, atunci când sfintele sale moaște au fost aduse în Capitală.

„În data de 27 octombrie, de ziua Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse de la Samurcășești la Catedrala Patriarhală din București și puse spre închinare în pridvorul acestei catedrale istorice, socotindu-se că trei zile vor putea fi expuse la închinare”.

„Însă atât de mare a fost evlavia bucureștenilor în anul 1944, deci la sfârșitul războiului al doilea mondial, pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, încât în loc de trei zile, au stat 17 zile! Și anume din 27 octombrie până în 13 noiembrie 1944”, a explicat Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina