Mitropolitul Tesalonicului la Iași: Sf. Parascheva este un exemplu luminos de asumare a crucii și urmare a lui Hristos

„Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, este un exemplu luminos a ceea ce înseamnă să-ți iei Crucea și să-I urmezi lui Hristos”, a subliniat Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului la sărbătoarea de la Iași.

Înaltpreasfinția Sa a explicat mesajul pericopei evanghelice citite la Sfânta Liturghie, în care Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă la lepădarea de sine și la asumarea Crucii.

„Dacă cineva vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia Crucea și să-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34). A se lepăda de sine înseamnă a lepăda omul cel vechi, a respinge autonomia, egoismul și a supune întreaga noastră existență voinței lui Dumnezeu. Nu este vorba despre un act exterior, ci despre o transformare interioară, un drum al pocăinței care conduce la adevărata libertate”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu.

Sfânta Parascheva, model de asumare a Crucii

Mitropolitul Tesalonicului a evidențiat că Sfânta Cuvioasă Parascheva este un exemplu demn de urmat pentru asumarea Crucii și urmarea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Ea a trăit în vremuri grele, când credința și evlavia erau încercate de grija și indiferența duhului lumii acesteia. Și totuși, sfânta a lepădat deșertăciunea vieții trecătoare, s-a dedicat în întregime rugăciunii, vieții ascetice de nevoință și iubire a aproapelui”.

„Lepădarea de sine a fost deplină; și-a predat întru totul atât trupul postului și ostenelilor, cât și voința iubirii lui Dumnezeu. Sfânta Parascheva este un far și o mângâiere pentru credincioși. Prezența sa, asociată cu multe minuni, a fost întotdeauna o dovadă vie că Hristos nu-și abandonează credincioșii care își poartă Crucea cu răbdare și credință”, a spus ierarhul.

Călătoria cu Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu a amintit că despre calea crucii, a lepădării și predării vieții proprii și a îndumnezeirii creștine, ne vorbește Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscop al Tesalonicului și mare teolog al secolului al 14-lea.

„Sfântul Grigorie Palama învață că Harul lui Dumnezeu este necreat, ceresc și este este împărtășit inimilor neprihănite, curățite de păcate. Când omul se leapădă de sine, când se puriﬁcă de patimi și își întoarce mintea către Dumnezeu, atunci este luminat de lucrarea necreată a Duhului Sfânt și de lumina Schimbării la Față”.

„Pe această cale a Crucii și Sﬁnțeniei s-au întâlnit și se pot vedea în profundă legătură, Sfânta Parascheva prăznuită astăzi și Sfântul Grigorie Palama ale cărei Sﬁnte Moaște au fost aduse spre închinare”.

Mitropolitul Tesalonicului a spus că Sfânta Parascheva a fost sﬁnțită și și-a curățit trupul și cele din afară prin nevoință ascetică, iar pe cele lăuntrice prin smerenie și rugăciune; Sfântul Grigorie Palama, pe de altă parte, a fost sﬁnțit prin vederea și contemplarea luminii dumnezeiești.

Calea Crucii, singura care duce la Înviere

„Când omul își ia Crucea cu credință, atunci Harul dumnezeiesc necreat acționează și acționează în el și transformă durerea în bucurie, slăbiciunea în putere și întunericul în lumină”, a explicat Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu.

Ierarhul a arătat legătura dintre Sfânta Cuvioasă Parascheva, care a demonstrat că urmarea lui Hristos este calea adevăratei vieți, și Sfântul Grigorie Palama, care a explicat că această viață nu este o realizare morală, ci un dar al Harului dumnezeiesc.

„De vreme ce astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne învețe răbdarea nevoinței, a jertfei și bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruință să ne lumineze mintea, pentru a înțelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu și lucrător în Biserică”.

Mitropolitul Filoteu a încheiat cuvântul cu îndemnul: „Să ne luăm, așadar, ﬁecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că Însuși Hristos merge înaintea noastră. Și când omul Îl urmează pe Domnul, deși este Cruce ea devine lumină; și atunci, așa cum spune Sfântul Palama, omul devine dumnezeu prin har”.

Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu, Mitropolitul Tesalonicului (Biserica Ortodoxă a Greciei), a adus la Iași moaștele Sfântului Grigorie Palama cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

