Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași: Pelerinii și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților

Zeci de mii de persoane au participat marți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a subliniat că „pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași și au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele Sfinților”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi la altarul exterior amenajat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași.

Pelerini din toată țara au mers să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic.

Un model de asumare a Crucii

Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului a rostit predica la Sfânta Liturghie, în care a evidențiat că Sfânta Cuvioasă Parascheva este un exemplu demn de urmat pentru asumarea Crucii și urmarea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Ea a trăit în vremuri grele, când credința și evlavia erau încercate de grija și indiferența duhului lumii acesteia. Și totuși, sfânta a lepădat deșertăciunea vieții trecătoare, s-a dedicat în întregime rugăciunii, vieții ascetice de nevoință și iubire a aproapelui”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Sfânta Parascheva a renunțat cu totul la sine, predându-și trupul postului și ostenelilor și voința lui Dumnezeu.

„Sfânta Parascheva este un far și o mângâiere pentru credincioși. Prezența sa, asociată cu multe minuni, a fost întotdeauna o dovadă vie că Hristos nu-și abandonează credincioșii care își poartă Crucea cu răbdare și credință”, a spus ierarhul.

Familiile numeroase, distinse

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oferit cu ocazia hramului distincții pentru familiile preoților cu mulți copii.

„Am considerat de cuviință să prezint în fața dumneavoastră trei familii de preot, binecuvântate de Dumnezeu cu o viață frumoasă, grea, adâncă însă, frumoasă și dătătoare de speranță, arătând prin aceasta că lucrurile care par a fi imposibile devin posibile atunci când este credință în Dumnezeu și când pruncii care au fost zămisliți sunt lăsați să se nască”.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oferit Crucea „Sf. Ierarh Dosoftei” pentru clerici preoților din familiile numeroase, iar doamnele preotese au primit Crucea „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei”.

Astfel, au primit distincții familia preotului Dumitru Florin Lazăr și a preotesei Adina Valentina din Parohia Podoleni, județul Neamț, care au împreună zece copii; familia preotului Ionuț Alexandru Figher și a preotesei Ionela – Parohia Frenciugi, județul Iași, binecuvântată de Dumnezeu cu 11 copii și familia preotului Liviu Popescu și a preotesei Beatrice-Daniela Popescu – Parohia Voinești, județul Iași, care au 12 copii.

Puterea smereniei

Înaltpreasfinția Sa a adresat la finalul slujbei un cuvânt de mulțumire celor implicați în organizarea hramului de la Iași, evidențiind răbdarea pelerinilor.

„Cu bucuria în suflet, pelerinii înțeleg, într-o formă conștientizată sau implicită, că Sfânta Cuvioasă Parascheva le arată că există și o altă putere decât cea a armelor, banilor sau diplomației, și anume: puterea smereniei, tăria rugăciunii, diamantul delicateții sufletești”.

„Această putere mișcă, de peste un mileniu, inimi și minți a milioane de oameni de-a lungul anului și, mai ales, la mijloc de Octombrie, aici, la Iași, sau unde, de-a lungul vremii, au zăbovit moaștele Sfintei Parascheva, la Constantinopol, la Târnovo, la Vidin, la Belgrad, și iată, acum, la Iași”.

Lucruri esențiale de la Sf. Grigorie Palama

Mitropolitul Teofan a amintit trei lucruri esențiale de la Sfântul Grigorie Palama, care sunt valabile peste veacuri.

„Sfântul Grigorie mărturisește măreția omului ca făptură a lui Dumnezeu. Omul este fiu al lui Dumnezeu, este prieten al lui Dumnezeu”.

„Lucrurile de suprafață, confortul, comoditatea, nu reprezintă esența vieții. Dimpotrivă, atrofiază viața lăuntrică, o fac cenușie, fadă, lipsită de adâncime și conținut real”, este al doilea lucru învățat de la Sfântul Grigorie.

„În al treilea rând, Sfântul Grigorie ne spune că sunt necesare, pentru echilibrul vieții, căutarea și descoperirea unor spații de liniște, lăuntrice sau exterioare”.

Mulțumiri și recunoștință

Înaltpreasfinția Sa a încheiat cuvântul cu recunoștință față de Sfinții Grigorie Palama și Parascheva, pentru inspirația, ajutorul și binecuvântarea dăruite de Dumnezeu nouă prin rugăciunile lor.

Racla Sfintei Parascheva va rămâne așezată spre închinare în curtea Catedralei Mitropolitane până miercuri.

De la începutul pelerinajului, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini, transmit organizatorii.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci