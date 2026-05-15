Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor în Patriarhia Română

În ziua Praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi, 21 mai 2026, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională.

Citește mai mult.

Programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Celebrarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei va cuprinde următorul program liturgic.

Citește mai mult.

Catedrala Episcopală din Madrid va avea o fațadă în stil brâncovenesc: Proiect finanțat de Guvernul României

Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid va beneficia de lucrări de finisare și decorare a fațadei cu elemente specifice stilului brâncovenesc.

Citește mai mult.

Dumitru-Dorin Prunariu a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”

Dumitru-Dorin Prunariu, primul cetățean român care a zburat în spațiu, a primit joi Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Citește mai mult.

După incendiul din Soveja, trei familii vulnerabile vor primi case cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

Trei familii vulnerabile, afectate de incendiul din Soveja, vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Tragicul eveniment a avut loc la finalul lunii aprilie.

Citește mai mult.