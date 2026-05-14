Dumitru-Dorin Prunariu a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”

Dumitru-Dorin Prunariu, primul cetățean român care a zburat în spațiu, a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Ordinul i-a fost înmânat astronautului român de către protosinghelul Simeon Cuțui, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la sesiunea festivă a Academiei Române dedicate aniversării a 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic.

„În mai 1981, un fiu al României a privit creația de acolo de unde puțini oameni au privilegiul de a o privi vreodată. Mărturia pe care a adus-o atunci și de nenumărate dăți, prin întreaga sa viață și carieră, a fost una de responsabilitate și slujire statornică a neamului său”, a spus părintele Simeon Cuțui.

„Ați demonstrat că știința, disciplina și curajul pot deveni onoare pentru un întreg popor. În cei 45 de ani care s-au scurs de atunci, domnia sa nu a rămas doar primul român care a ajuns în spațiul cosmic, ci a fost și un slujitor neobosit al științei, al diplomației internaționale, o prezență de aleasă demnitate în cele mai înalte foruri ale comunității spațiale mondiale”, a adăugat protosinghelul.

Sesiune festivă

Sesiunea a fost moderată de acad. Dorel Banabic, președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române.

Președintele Academiei Române, acad. Mircea Andruh, a transmis un mesaj video în care a subliniat importanța evenimentului din urmă cu 45 de ani.

„Pentru Academia Română, această aniversare are o semnificație aparte, ea ne amintește că marile izbânzi ale unei națiuni nu apar întâmplător, ele sunt rezultatul educației, al cercetării, al culturii tehnice, al muncii disciplinate și al unei viziuni care depășește limitele imediate ale prezentului”.

De asemenea, alocuțiuni au rostit Sorin Costreie, Consilier prezidențial, și Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării.

Alături de reprezentanți ai comunității spațiale internaționale, la eveniment au participat astronauți din Canada, Cehia, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Slovacia, Spania și Turcia.

În cadrul evenimentului a fost lansată o emisiune filatelică dedicate cosmosului și aniversării a 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, prezentată de Gabriel Bulumac, director general al Romfilatelia.

