Catedrala Episcopală din Madrid va avea o fațadă în stil brâncovenesc: Proiect finanțat de Guvernul României

Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid va beneficia de lucrări de finisare și decorare a fațadei cu elemente specifice stilului brâncovenesc.

Proiectul, intitulat „Evidențierea stilului brâncovenesc: ornamente din piatră naturală și finisarea fațadei Catedralei Episcopale din Madrid”, este implementat în perioada 1 februarie – 1 octombrie 2026 și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, instituție aflată în subordinea Guvernului României.

În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de placare și finisare a fațadei cu ornamente din piatră naturală. Acestea includ executarea și montarea unui brâu decorativ, realizarea ancadramentelor din piatră pentru ferestre și uși, realizarea unor rozete reprezentând monograma lui Iisus Hristos, precum și executarea ancadramentului pentru mozaicul central al catedralei.

Totodată, proiectul prevede finisarea întregii suprafețe exterioare a edificiului prin aplicarea unui mortar special pentru exterior și vopsirea completă a fațadelor, pentru a asigura „protecția, durabilitatea și unitatea estetică a edificiului”.

Consolidarea identității culturale

Reprezentanții Episcopiei Spaniei și Portugaliei subliniază că intervențiile urmăresc „completarea și înnobilarea fațadei Catedralei Episcopale din Madrid prin utilizarea pietrei naturale și a elementelor ornamentale inspirate din stilul brâncovenesc, unul dintre cele mai reprezentative stiluri ale arhitecturii românești”.

Potrivit comunicatului, prin realizarea acestor elemente decorative, „fațada catedralei va dobândi o expresie artistică și spirituală autentic românească”, contribuind astfel la consolidarea identității culturale și religioase a comunității românești din Spania și la promovarea patrimoniului arhitectural românesc în spațiul european.

Valoarea finanțării aprobate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este de aproximativ 323 de mii de euro.

