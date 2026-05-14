Programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Celebrarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei va cuprinde următorul program liturgic:
Miercuri, 20 mai 2026, în intervalul orar 16:00-20:00, va fi săvârșită Slujba Privegherii, în interiorul Catedralei Patriarhale, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale.
Joi, 21 mai 2026, marea sărbătoare a „Sfinților Împărați Constantin și Elena”, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, va cuprinde următoarele evenimente:
- ora 7:00 – Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor vor fi depuse spre cinstire în Baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale;
- ora 8:00 – Slujba Miezonopticii și a Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena;
- ora 09:15 – Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în Altarul Mare de Vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba Parastasului pentru Eroi va avea loc tot la Altarul de Vară;
- ora 12.00 – anunțarea câștigătorilor Concursului Național Catehetic Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice;
- ora 12.15 – anunțarea câștigătorilor Concursului Național Icoana ortodoxă – lumina credinței;
- ora 16:00 – Slujba Vecerniei și a Paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale.
Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios.
