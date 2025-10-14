Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Programul liturgic al sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: 19-29 octombrie 2025

Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită de prezența raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit și se va desfășura în perioada 19-29 octombrie 2025.

Citește mai mult.

Cum a fost construită Catedrala Mântuirii Neamului: Momente importante (PDF)

Ne apropiem cu pași rapizi de momentul sfințirii Catedralei Naționale, care purta inițial numele de Catedrala Mântuirii Neamului, iar istoria acesteia încă nu este cunoscută.

Citește mai mult.

Paraclisul Facultății de Teologie din Sibiu a primit un fragment din moaștele Sf. Dumitru Stăniloae

Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu a primit duminică o icoană relicvar cu un fragment din moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae, dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Citește mai mult.

Credință și comuniune la Pinerolo: Doi ierarhi au sfințit biserica românească din apropiere de Torino

Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo a fost sfințită sâmbătă de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Evenimentul a fost o mărturie a credinței vii și a comuniunii românilor ortodocși din apropriere de Torino.

Citește mai mult.

Mii de oameni, de toate naționalitățile, s-au închinat Sfântului Nicolae în pelerinajul din Germania

Mii de credincioși au venit să se roage la moaștele Sfântului Nicolae, în pelerinajul desfășurat în Germania, în patru parohii românești din această țară, a anunțat părintele Emil Nedelea Cărămizaru, conducătorul delegației însărcinate cu această inițiativă duhovnicească.

Citește mai mult.