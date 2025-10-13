Paraclisul Facultății de Teologie din Sibiu a primit un fragment din moaștele Sf. Dumitru Stăniloae

Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu a primit duminică o icoană relicvar cu un fragment din moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae, dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, împreună cu un sobor de clerici profesori la facultatea de teologie.

Lăcașul de cult a primit l-a primit drept ocrotitor și pe Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, la 90 de ani de la prima sfințire a paraclisului. Preotul lector Cristian Vaida, decanul facultăţii, a prezentat studenților actul de donație al Părintelui Patriarh Daniel.

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost rector al Academiei Teologice din Sibiu între 1936-1946.

Un nou ocrotitor al studenților teologi sibieni

Mitropolitul Ardealului și-a exprimat bucuria ca paraclisul facultății de teologie să îl aibă ocrotitor pe Sfântul Dumitru Stăniloae.

„L-am cinstit acum pe Sfântul Preot Dumitru Stăniloae în această duminică în care Evanghelia ne vorbeşte despre cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primim noi şi trebuie să-l facem roditor. Noi am primit de la Dumnezeu cuvântul Său şi se reactivează mereu cuvântul Său păstrat în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, se transmite în cadrul Sfintei Liturghii”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Sfântul Dumitru Stăniloae se alătură altor doi sfinți canonizați recent din Mitropolia Ardealului.

„Am făcut proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus, vom face pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop şi iată cum a venit acum să facă legătura între cele două personalităţi sfinte un mare teolog, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te Deum cu ocazia aniversării Mitropolitul Laurențiu, care a împlinit 78 de ani.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu