Mii de oameni, de toate naționalitățile, s-au închinat Sfântului Nicolae în pelerinajul din Germania

Mii de credincioși au venit să se roage la moaștele Sfântului Nicolae, în pelerinajul desfășurat în Germania, în patru parohii românești din această țară, a anunțat părintele Emil Nedelea Cărămizaru, conducătorul delegației însărcinate cu această inițiativă duhovnicească.

Racla cu mâna dreaptă a Sfântului Nicolae s-a întors la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, după ce a fost în patru comunități românești din Germania: Münster, Dormund, Mönchengladbach și Frankfurt pe Main.

„Au fost trei zile de rugăciune și priveghere în cinstea Sfantului Nicolae, preoții și credincioșii din comunitățile vizitate au apreciat în mod deosebit această aducere pentru prima dată în istorie a acestui cinstit odor”, a precizat părintele Emil Nedelea Cărămizaru.

Sfântul Nicolae, sfânt al păcii

La Frankfurt, alături de credincioșii români din diaspora, au participat și sute de tineri, împreună cu preoți ai comunităților antiohiene și grecești din oraș. Aceștia au rostit în limbile arabă și greacă acatistul Sfântului Nicolae, rugându-se pentru pacea lumii.

Pelerinajul cu moaștele Sfântului Nicolae a început vineri și s-a încheiat duminică.

Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae a mai fost în Germania, acum patru ani, la parohiile românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” și „Sfântul Ansgar” din Hamburg-Harburg.

Acum doi ani, mâna Sfântului Ierarh Nicolae a fost în pelerinaj la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Würzburg, Germania.

Foto credit: Emil Nedelea Cărămizaru

