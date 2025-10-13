Credință și comuniune la Pinerolo: Doi ierarhi au sfințit biserica românească din apropiere de Torino

Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo a fost sfințită sâmbătă de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Evenimentul a fost o mărturie a credinței vii și a comuniunii românilor ortodocși din apropriere de Torino.

La slujba de sfințire a bisericii au participat reprezentanți ai autorităților locale, între care Cosmin Dumitrescu, Consulul general al României la Torino, Luca Salvai, primarul orașului Pinerolo și Monseniorul Derio Olivero, episcopul catolic de Pinerolo.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a îndemnat credincioșii să păstreze biserica drept loc al comuniunii și iubirii frățești, iar Preasfințitul Siluan a adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea și restaurarea lăcașului.

În semn de recunoaștere a slujirii sale rodnice, Preasfințitul Siluan l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Ciprian Ghizilă și i-a conferit Ordinul Eparhial Aniversar „Sfântul Dionisie Exiguul”, distincție instituită cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române.

Scurt istoric

Parohia din Pinerolo a fost înființată în 2004. Din anul 2012, comunitatea este păstorită de părintele Ciprian Ghizilă, sub a cărui coordonare Biserica „San Bernardino” a fost restaurată și înfrumusețată. În 2019, au fost inițiate demersurile pentru achiziționarea lăcașului de cult, proces finalizat în 23 octombrie 2024.

