Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina va avea loc duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași, anunță Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor.

Volumul „Brâncuși – sculptor creștin ortodox”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost prezentat marți, la Roma.

„Trebuie să deschidem larg ușile Bisericii pentru toți. Să îi îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi”, a spus marți Preafericitul Părinte Shio al III-lea, noul Patriarhul al Georgiei, la ceremonia de întronizare.

Pelerini români s-au rugat marți la hramul Mănăstirii Ostrog din Muntenegru împreună cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Mitropolitul Ioanichie al Muntenegrului și Litoralului.

Părintele Caesar Cranta este bucureștean și, după examen, putea alege dintre mai multe parohii unde să slujească în postul de paroh. Dar ceva anume l-a chemat la vechea biserică dintr-o localitate ilfoveană îndepărtată, situată la granița cu județele Prahova și Ialomița: el o numește „un diamant ascuns”.

