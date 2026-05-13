Patriarhul Shio al III-lea al Georgiei a fost întronizat: Trebuie să deschidem larg porțile Bisericii pentru toți

„Trebuie să deschidem larg ușile Bisericii pentru toți. Să îi îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi”, a spus marți Preafericitul Părinte Shio al III-lea, noul Patriarhul al Georgiei, la ceremonia de întronizare.

Slujba a avut loc la Catedrala Svetițhoveli din Mtskheta, Georgia, unde mitropolitul Shio a fost întronizat ca al 142-lea Patriarh-Catolicos al întregii Georgii, succedându-i Patriarhului Ilia al II-lea după aproape o jumătate de secol de păstorire.

La ceremonia solemnă au participat reprezentanți ai autorităților georgiene, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, clerici, precum și mii de credincioși. Patriarhul Shio al III-lea a vorbit despre responsabilitatea uriașă a noii sale slujiri și despre încrederea pe care și-o pune în ajutorul lui Dumnezeu.

„În această zi binecuvântată, stând înaintea voastră Îi mulțumesc și Îl slăvesc pe Domnul. În același timp, sunt cuprins de evlavie și strig către El cu nădejde: Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge”.

Rădăcinile creștine ale Georgiei

Preafericirea Sa a amintit și de rădăcinile creștine ale Georgiei, subliniind rolul credinței în identitatea poporului georgian:

„Poporul georgian și-a găsit adevărata față și adevărata sa natură prin cuvântul viu al Domnului. De-a lungul veacurilor, țara noastră luptă, se zbate și este sfâșiată, dar, în ciuda tuturor, se unește, cade și se ridică din nou”.

„Trebuie să împărtășim deopotrivă bucuria și durerea poporului, să îl slujim și să îi fim sprijin, pentru că puterea Bisericii nu stă doar în cuvinte. Chemarea ei este iubirea după chipul lui Hristos și purtarea reciprocă a poverilor”.

Viitorul țării sunt copiii

Referindu-se la provocările contemporane, noul Patriarh al Georgiei a atras atenția asupra răcirii relațiilor dintre oameni și a pierderii reperelor morale: „Viața modernă ne aduce în față noi dificultăți. Inimile oamenilor sunt înstrăinate și reci. O mie de ispite înlocuiesc credința, valorile morale, familia și persoanele dragi”.

„Viitorul țării sunt copiii noștri. Ei ne privesc în fiecare zi, ne ascultă și învață de la noi. Adesea aleg alte moduri de viață, dar rămân copii. Ei au nevoie cel mai mult de iubirea, grija și sprijinul nostru”.

Despre Patriarhul Ilia al II-lea trecut la Domnul în luna martie, Patriarhul Shio al III-lea a subliniat că în calitate de „fii ascultători și iubitori, suntem datori să păstrăm moștenirea sa spirituală și să continuăm drumul său, drumul slujirii lui Dumnezeu, a patriei și a omenirii”.

Vrednic slujitor al Bisericii Georgiene

La finalul ceremoniei, Patriarhul Shio al III-lea le-a mulțumit ierarhilor și credincioșilor pentru încrederea acordată.

„Vă rog să vă rugați pentru mine și pentru viitorul Bisericii noastre, pentru ca rugăciunile voastre să-mi dea putere să slujesc cu devotament și smerenie Biserica Ortodoxă și binecuvântatul popor georgian”.

Din partea Sfântului Sinod al Bisericii Georgiene, Mitropolitul Daniel de Chiatura și Sachkhere a afirmat că noul Patriarh „a arătat în cei nouă ani de slujire ca «locțiitor» calitățile necesare pentru păstrarea și întărirea moștenirii lăsate de marele nostru părinte”.

Patriarhul Shio al III-lea a fost ales luni de către Sfântul Sinod al Bisericii Georgiene. Patriarhul României a transmis un mesaj de felicitare pentru noul Patriarh al Georgiei, urându-i Preafericirii Sale „ani mulți și binecuvântați în slujirea poporului ortodox din Georgia și ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară”.

