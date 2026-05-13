Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina va avea loc la Catedrala Mitropolitană din Iași

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina va avea loc duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași, anunță Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor.

Programul liturgic va debuta încă din ajunul evenimentului solemn, de la ora 16:00, cu slujba privegherii în cinstea sfintei. Proclamarea locală a Sfintei Blandina de la Iași va avea loc după Sfânta Liturghie de duminică.

Deshumarea osemintelor sfintei a avut loc în data de 22 aprilie la Cimitirul „Eternitatea” din Iași.

De asemenea, o proclamare locală a canonizării Sfintei Blandina va avea loc și la Chișinău, în data de 23 mai.

Proclamarea generală a Sfintei Blandina și a celorlalte 15 sfinte femei canonizate de Sfântul Sinod în 2025 a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală din București.

Sfânta Blandina de la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți, județul Hotin, din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit, în 1926, cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia, într-un calvar de 15 ani de suferință.

În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină.

A devenit o prezență discretă dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice în 24 mai 1971.

