Pelerini români s-au rugat la hramul Mănăstirii Ostrog din Muntenegru împreună cu Mitropolitul Teofan

Pelerini români s-au rugat marți la hramul Mănăstirii Ostrog din Muntenegru împreună cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Mitropolitul Ioanichie al Muntenegrului și Litoralului.

Evenimentul a fost prilejuit de sărbătoarea Sfântului Vasile de la Ostrog, ocrotitorului așezământului monahal. Mii de pelerini din mai multe țări ortodoxe au venit să se închine la cinstitele sale moaștele și să participe la slujbele dedicate hramului.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan evidențiat legătura duhovnicească dintre popoarele ortodoxe prin cinstirea comună a sfinților.

„În Catedrala Mitropolitană de la Iași vin adesea credincioși din Muntenegru, Serbia și din alte țări ale Balcanilor pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. În același timp, mulți români ajung aici, la Ostrog, pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Vasile”.

„Sfântul Ierarh Vasile al Ostrogului și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași îi unesc pe creștinii ortodocși din această parte a lumii”, a adăugat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Sfinții, modele ale vieții în Hristos

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că evlavia credincioșilor față de sfinți izvorăște din lucrarea harului: „Sunt atât de iubiți pentru că oamenii simt în binecuvântatele lor moaște puterea lui Dumnezeu, smerenia și ardoarea rugăciunii”.

Simplitatea vieții și curăția inimii au fost temelii ale sfințeniei prin care „ei au împlinit cuvântul Domnului Hristos din Evanghelie: Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor (Matei 5, 3)”.

„Ei au fost binecuvântați să dobândească, încă din această lume, cunoștința slavei lui Dumnezeu (cf. 2 Cor. 4, 6)”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Mănăstirea Ostrog este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lumea ortodoxă, adunând anual mii de credincioși care vin să se închine la Sfântul Vasile de la Ostrog.

