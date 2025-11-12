Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Preoții din Prahova, reuniți la București: Patriarhul Daniel a prezentat patru sfinți pe care i-a cunoscut personal

Preoții din Prahova s-au reunit marți la Palatul Patriarhiei în cadrul Conferinței pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Patriarh Daniel le-a prezentat patru sfinți isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist.

Mitropolitul Teofan a sfințit Centrul „Ion Pillat” de la Miorcani: Clădirea a aparținut marelui poet

Conacul poetului Ion Pillat de la Miorcani, județul Botoșani, a fost reabilitat și amenajat de Arhiepiscopia Iașilor într-un centru dedicat vârstnicilor. Mitropolitul Teofan a sfințit luni așezământul.

O expoziție dedicată mozaicului Catedralei Naționale va fi vernisată la Palatul Patriarhiei

Expoziția „Mozaicul Catedralei Naționale. Sinteză și reafirmare” va fi vernisată joi în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. Evenimentul este dedicat celui mai amplu proiect de artă eclezială realizat până acum în România.

Librăria Cărților Bisericești marchează Ziua Bibliei cu reduceri de 50% la edițiile Sfintelor Scripturi

Cu prilejul Zilei Bibliei, Librăria Cărților Bisericești anunță o campanie specială de reduceri de 50% la 14 titluri din categoria Scrieri biblice.

Rugăciuni din suflete românești la procesiunea cu moaștele Sfântului Nectarie desfășurată pe Insula Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie a fost sărbătorit, duminică, la Biserica principală a Sfântului Nectarie din Egina, din cadrul Mănăstirii care-i poartă numele.

