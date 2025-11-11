Preoții din Prahova, reuniți la București: Patriarhul Daniel a prezentat patru sfinți pe care i-a cunoscut personal

Preoții din Prahova s-au reunit marți la Palatul Patriarhiei în cadrul Conferinței pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Patriarh Daniel le-a prezentat patru sfinți isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist.

Clericii au participat mai întâi la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum oficiate de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou.

„Pe lângă ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie în anul 1925, organizarea acesteia şi dezvoltarea unei activităţi pastorale şi sociale bogate, un alt capitol semnificativ din istoria secolului al XX-lea îl constituie jertfelnicia duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români în perioada regimului comunist ateu (1945-1989), când Biserica Ortodoxă Română a fost marginalizată şi persecutată”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a vorbit despre patru mari luminători ai Bisericii noastre din secolul al XX-lea, pe care i-a cunoscut personal: Arhimandritul Cleopa Ilie și Ieroschimonahul Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae și Arhimandritul Sofian de la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

Sfinții Cleopa și Paisie

Patriarhul României a evidențiat că Sfântul Cleopa de la Sihăstria a transmis teologia Sfinților Părinții într-un limbaj simplu, cald și părintesc.

„Ce m-a impresionat mai mult la Sfântul Cleopa de la Sihăstria a fost darul său de a face teologia ortodoxă accesibilă oamenilor simpli, fără a o banaliza. El însuși spunea: Eu fac o teologie pentru babe, pentru moși, pentru oameni de la țară”.

„Sfântul Cleopa de la Sihăstria nu cunoștea doar intelectual scrierile marilor Părinți ai pustiei și ai marilor lavre, ci el însuși a trăit zi cu zi, peste 70 de ani, viața monahală după canoanele și regulile Părinților întemeietori și organizatori ai vieții călugărești. În viețuirea sa sfântă, fidelă Tradiției Bisericii, Părintele Cleopa era pentru noi contemporan și prieten cu sfinții din toate veacurile”.

Preafericirea Sa a spus că „de la Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria am învățat că cel mai mare lucru în această viață este să fim împăcați cu Dumnezeu”.

„Sufletul său mare și trupul său slăbit de nevoință și de rugăciune îndelungată erau un izvor de liniște, de mângâiere și de pace, de căldură sufletească. Învățătura lui era simplă și deopotrivă înțeleaptă, evanghelică și practică”.

Sfinții Dumitru Stăniloae și Sofian de la Antim

Despre Sfântul Dumitru Stăniloae, Părintele Patriarh a menționat că ceea ce îl deosebea de ceilalți teologi contemporani era „faptul că teologia lui nu era o construcție intelectuală abstractă, ci o experiență vie a comuniunii cu Dumnezeu”.

„Marea sa lucrare, traducerea și tâlcuirea Filocaliei, a fost un dar providențial pentru Biserica noastră. Prin această operă monumentală, Părintele Stăniloae a readus în conștiința poporului român comoara spiritualității patristice și isihaste”.

Sfântul Cuvios Sofian de la Antim a îngemănat în viața sa isihasmul cu arta sacră, fiind un pictor bisericesc misionar, învăţând că icoana cheamă pe om la rugăciune.

„Ca duhovnic, el vindeca sufletele prin rugăciune și prin sfaturile sale înțelepte. În anii grei ai persecuției comuniste, Sfântul Cuvios Sofian a fost un mărturisitor al credinței, suferind închisoare pentru dragostea lui față de Hristos și față de Biserică”, a subliniat Patriarhul României.

Duhovnici și mărturisitori ai secolului trecut

În continuare, au fost prezentate trei referate despre sfinții duhovnici și mărturisitori ai secolului trecut, canonizați recent.

Pr. prof. Ștefan Buchiu a vorbit despre Crezul ortodox formulat de Sinoadele ecumenice în opera Sf. Pr. Dumitru Stăniloae; arhim. Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim a prezentat practici pastorale în slujirea preoțească a Sf. Cuv. Sofian de la Antim; iar pr. Radu Hagiu, inspector eparhial la Sectorul Cultural și comunicații media a vorbit despre paternitate și filiație spirituală în viziunea Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Diploma și medalia Anului 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române celor cinci protoierei din județul Prahova.

Conferința de toamnă este dedicată împlinirii a 140 de ani de la autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie, precum și Sfinților Mărturisitori din secolul al XX-lea.

