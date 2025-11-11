Librăria Cărților Bisericești marchează Ziua Bibliei cu reduceri de 50% la edițiile Sfintelor Scripturi

Cu prilejul Zilei Bibliei, Librăria Cărților Bisericești anunță o campanie specială de reduceri de 50% la 14 titluri din categoria Scrieri biblice.

Promoția se va desfășura în perioada 12–16 noiembrie 2025, timp în care credincioșii pot achiziționa edițiile Bibliei și ale Noului Testament marcate special pe site.

Oferta include și două noutăți editoriale: Biblia cu coperți flexibile și Noul Testament cu Psalmii cu coperți flexibile.

Campania se desfășoară exclusiv online, pe site-ul cartibisericesti.ro, și are scopul de a promova lectura și cunoașterea Sfintei Scripturi în contextul Zilei Bibliei.

Ziua Bibliei a fost instituită în 2006 printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, cu scopul de a le aminti credincioșilor datoria de a citi Sfânta Scriptură. Este marcată în 13 noiembrie, ziua în care este serbat Sfântul Ioan Gură de Aur.

