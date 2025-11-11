Rugăciuni din suflete românești la procesiunea cu moaștele Sfântului Nectarie desfășurată pe Insula Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie a fost sărbătorit, duminică, la Biserica principală a Sfântului Nectarie din Egina, din cadrul Mănăstirii care-i poartă numele.

Potrivit Mitropoliei de Hydra, Spetses și Eghina, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Hrisostom al II-lea, Mitropolitul Chalkidei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Efrem, Mitropolit de Hydra, Spetses și Egina, Preasfințitul Părinte Apostolos, Episcop de Tanagra și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcop de Epidaur.

În continuare, a fost oficiată o slujbă de Te Deum, urmată de tradiționala procesiune pe străzile insulei. La eveniment au participat mii de persoane, potrivit Biroului de Presă al Mitropoliei de Hydra, Spetses și Eghina.

Prezență românească pe străzile Eghinei

Printre cei care s-au bucurat de participarea la această sărbătoare s-au numărat și câteva zeci de români, sosiți în pelerinaj la Sfântul Nectarie cu agenția de turism Basilica Travel.

Aceștia au simțit emoția și recunoștința întâlnirii cu Sfântul Nectarie, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai ortodoxiei, într-o atmosferă profund duhovnicească.

Tot duminică, dar la București, a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului Nectarie de la Mănăstirea Radu Vodă. Mii de oameni, din toată țara, au sosit în Capitală încă de pe 6 noiembrie, pentru a-l cinsti pe marele făcător de minuni.

Foto credit: Biroului de Presă al Mitropoliei de Hydra, Spetses și Eghina

