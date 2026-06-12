Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel, despre sănătatea familiei creștine: Nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj la Conferința „Sănătatea familiei creștine: perspective spirituale și medicale”, organizată la Palatul Patriarhiei, în care a subliniat că sănătatea familiei creștine trebuie privită integral, atât biologic și psihologic, cât și spiritual.

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Patriarhul României la onomastica Patriarhului Ecumenic: Cea mai influentă personalitate a lumii ortodoxe contemporane

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia aniversării zilei onomastice a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Panagia (Gökçeada), insula Imbros, Turcia.

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Sf. Luca al Crimeei a fost sărbătorit la Paraclisul Institutului Parhon: Mare ajutător, medic și chirurg de excepție

Paraclisul Institutului de Endocrinologie „C. I. Parhon” din Capitală și-a serbat joi hramul, închinat Sf. Ier. Luca al Crimeei. Lăcașul de cult deține un fragment din moaștele sfântului.

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O biserică ridicată în memoria persoanelor deportate în Bărăgan a fost sfințită în județul Ialomița

O biserică ridicată în memoria persoanelor deportate în Bărăgan a fost sfințită marți de Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, în localitatea Fundata, județul Ialomița.

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IPS Atanasie a slujit la mănăstirea românească din insula Iona, cu ocazia hramului

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit marți la hramul Mănăstirii românești „Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții” din Insula Iona, Scoția.

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