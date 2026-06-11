Patriarhul Daniel, despre sănătatea familiei creștine: Nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj la Conferința „Sănătatea familiei creștine: perspective spirituale și medicale”, organizată la Palatul Patriarhiei, în care a subliniat că sănătatea familiei creștine trebuie privită integral, atât biologic și psihologic, cât și spiritual.

„Sănătatea familiei nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică şi psihologică, ci priveşte şi viaţa spirituală a persoanelor care o compun, chemate să trăiască în permanentă comuniune cu Dumnezeu”, a transmis Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a subliniat că prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească.

Conferința de la Palatul Patriarhiei este organizată de Antibiotice Iași în colaborare cu Patriarhia Română.

Mesajul integral:

Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei

În lumina învăţăturii creştine ortodoxe, grija pentru sănătatea sufletului şi a trupului reprezintă o responsabilitate permanentă a omului, întrucât acesta este chemat să valorifice cu înţelepciune darurile primite de la Dumnezeu.

Conferința „Sănătatea familiei creștine: perspective spirituale și medicale”, organizată la Palatul Patriarhiei, ca rod al cooperării dintre Patriarhia Română și ANTIBIOTICE S.A. Iași, se înscrie în contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană. Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească.

Familia creştină, numită şi „biserica de acasă”, este spaţiul cultivării comuniunii, al credinţei şi al solidarităţii între generaţii. În cadrul familiei creştine, evlavioase şi milostive, omul învaţă iubirea ca dăruire de sine, respectul şi compasiunea faţă de cei aflaţi în suferinţă, precum şi responsabilitatea faţă de aproapele. Sănătatea familiei nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică şi psihologică, ci priveşte şi viaţa spirituală a persoanelor care o compun, chemate să trăiască în permanentă comuniune cu Dumnezeu.

Domnul Iisus Hristos arată iubirea Sa milostivă față de cei bolnavi, vindecă suferințele trupești și sufletești și redă oamenilor speranța și demnitatea. Biserica, „trupul lui Hristos” (cf. Efeseni cap. 4), continuă această lucrare sfinţitoare şi vindecătoare prin Sfintele Taine, prin rugăciunile zilnice înălţate în bisericile de mănăstire, parohie şi spitale, prin slujirea pastorală și prin sprijinirea activităților medicale și filantropice.

Astăzi, într-o societate marcată de numeroase provocări – individualism, stres, adicţii și crize morale – familia creștină are nevoie mai mult ca oricând de sprijin spiritual și medical. De aceea, este necesară o conlucrare constantă între slujitorii Bisericii şi cadrele medicale.

Din perspectivă creștină, sănătatea nu înseamnă doar absenţa bolii sau a suferinţei, ci starea de echilibru şi armonie a întregii persoane umane, întemeiată pe comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.

În acest sens, rugăciunea în familie, citirea Sfintelor Scripturi, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania mai deasă și împărtășirea credincioşilor cu Trupul şi Sângele lui Hristos sunt izvoare ale unei sănătăţi integrale fără de care echilibrul sufletesc şi trupesc se deteriorează.

În același timp, știința medicală ne învață rigoarea prevenției, valoarea diagnosticului timpuriu, responsabilitatea terapeutică și importanța educației pentru o viață sănătoasă: alimentație cumpătată, mișcare, odihnă, igienă, renunțarea la tot ceea ce degradează trupul și mintea.

Tema conferinţei de anul acesta are o semnificaţie aparte şi în contextul Anului comemorativ al Sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Prin credinţa lor neclintită, prin slujirea plină de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni, sfintele femei amintite în calendarul ortodox au contribuit la alinarea suferinţelor, la întărirea familiilor şi la susţinerea unei culturi a generozităţii sau a milosteniei.

În mod deosebit, sfintele monahii, sfintele soţii şi sfintele mame creştine ne arată că sănătatea familiei monahale şi a familiei conjugale nu se întemeiază exclusiv pe bunăstarea materială sau pe îngrijirea medicală, ci mai ales pe valorile spirituale perene: credinţa şi rugăciunea, pocăinţa şi iubirea milostivă, iertarea şi împăcarea, pacea şi bucuria sufletului.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să dăruiască sănătate şi pace, bucurie şi mult ajutor tuturor preoţilor şi medicilor ce lucrează pentru sănătatea sufletului şi a trupului, înţelegând că sănătatea, ca şi viaţa omului, este un dar de la Dumnezeu, care însă trebuie apărat, cultivat şi recuperat, prin viaţă spirituală şi ştiinţă medicală, spre slava lui Dumnezeu şi fericirea oamenilor.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro