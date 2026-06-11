O biserică ridicată în memoria persoanelor deportate în Bărăgan a fost sfințită în județul Ialomița

O biserică ridicată în memoria persoanelor deportate în Bărăgan a fost sfințită marți de Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, în localitatea Fundata, județul Ialomița.

Evenimentul a avut o semnificație importantă pentru comunitate, marcând comemorarea a 75 de ani de la deportările regimului comunist în regiune. Satul Fundata se numără printre cele 18 localități înființate în anul 1951 pentru cei peste 40.000 de oameni strămutați forțat din Banat.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a subliniat că lăcașul de cult a fost gândit încă de la început ca un semn de recunoștință și aducere aminte pentru cei care au îndurat suferințele deportării.

„Acum 16 ani am pus piatra de temelie acestei atunci viitoare biserici. Dintru început ea a fost gândită ca un altar de jertfă și rugăciune pentru cei care, batjocoriți de conducători atei, și-au încredințat toată nădejdea vieții în Dumnezeu”, a spus ierarhul.

„Peste 40 de mii de persoane au fost smulse din locurile lor părintești și după o călătorie în vagoane au fost aduși aici, dar și în alte părți, unde n-au avut casă, n-au avut nimic, n-au avut unde să se adăpostească”.

Mărturie a comunității

Părintele paroh Laurențiu Cioranu a arătat importanța momentului pentru comunitatea din Fundata.

„Este o zi de bucurie pentru comunitatea parohială Fundata. Cu ocazia sfințirii bisericii noastre parohiale, la comemorarea a 75 de ani de la deportarea în Bărăgan și de la 16 ani de la punerea pietrei de temelie, Preasfințitul Părinte Vincențiu ne-a bucurat cu prezența în comunitatea noastră”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

Preotul a subliniat importanța lăcașului de cult pentru credincioși: „Această biserică parohială ne face pe toți să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să Îi mulțumim”.

Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântul Dimitrie cel Nou din Fundata a fost sfințită în anul 2010.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sloboziei și Călărașilor