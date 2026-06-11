IPS Atanasie a slujit la mănăstirea românească din insula Iona, cu ocazia hramului

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit marți la hramul Mănăstirii românești „Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții” din Insula Iona, Scoția.

Slujba a fost oficiată în data de 9 iunie când este sărbătorit Sfântul Columba, apostolul Scoției, care, în anul 563, a ajuns pe Insula Iona împreună cu doisprezece ucenici și a întemeiat acolo o mănăstire care avea să devină unul dintre cele mai importante centre misionare și duhovnicești din Europa occidentală.

Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat viața și misiunea sfântului ocrotitor al Scoției și importanța insulei pentru creștinismul european.

„De aici a pornit lucrarea de încreștinare a populațiilor din nordul Scoției și a regatelor picte, iar Iona a devenit pentru multe veacuri un adevărat far al credinței și al culturii creștine”, a subliniat IPS Atanasie.

„Sfântul Columba nu a cucerit lumea prin puterea cuvântului omenesc sau prin autoritate, ci prin puterea rugăciunii, a pocăinței și a sfințeniei vieții. Într-o epocă marcată de nesiguranță și conflicte, el a reușit să transforme o mică insulă aflată la marginea lumii cunoscute într-un centru al Evangheliei, din care au izvorât generații de monahi, misionari și sfinți”.

La finalul Sfintei Liturghii, Arhimandritul Serafim Aldea, starețul așezământului monahal, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru prezența și slujirea sa în mijlocul comunității, precum și pentru grija și sprijinul constant acordate celor două mănăstiri ortodoxe românești de pe insulele Mull și Iona.

Mănăstirea „Toți Sfinții din Iona”

Mănăstirea românească din insula Iona, Scoția, își are începuturile încă din anul 2022, fiind înființată oficial în anul 2023 și reprezentând prima prezență monahală ortodoxă permanentă pe insulă după multe veacuri.

După întemeierea Mănăstirii „Toți Sfinții Celți” de pe Insula Mull, comunitatea monahală a dobândit în anul 2022 o proprietate pe Insula Iona, care a devenit ulterior Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții din Iona”, oferind pelerinilor și credincioșilor posibilitatea de a redescoperi rădăcinile ortodoxe ale creștinismului din aceste locuri.

Insula Iona, cu o populaţie de aproximativ 200 de locuitori, este o insulă mică (1 milă lăţime şi 3.5 mile lungime) din arhipelagul insulelor Hebridelor Interioare, Scoţia, cunoscută pentru mănăstirea fondată acolo de Sfântul Columba din Iona.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord