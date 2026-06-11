Patriarhul României la onomastica Patriarhului Ecumenic: Cea mai influentă personalitate a lumii ortodoxe contemporane

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia aniversării zilei onomastice a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Panagia (Gökçeada), insula Imbros, Turcia.

„De-a lungul celor 35 de ani de slujire în demnitatea de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu a devenit o personalitate ortodoxă cu prestigiu spiritual recunoscut și apreciat la nivel internațional”.

Patriarhul României a remarcat activitatea Sanctității Sale în dialogul interreligios și interconfesional, precum și implicarea activă în protejarea mediului înconjurător și promovarea responsabilității față de creație.

„Activitatea Sanctității Voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi”, a mai transmis Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel se află în aceste zile în insula Imbros, locul de naștere al Patriarhului Ecumenic. În acest an, Sanctitatea Sa împlinește 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului și aniversează 65 de ani de slujire clericală.

Mesajul integral:

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic – o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional

Cu bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, am primit invitația de a participa la evenimentele din Insula Imbros, din data de 11 iunie 2026, prilejuite de aniversarea zilei onomastice a Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, o personalitate ortodoxă marcantă a lumii contemporane, un devotat slujitor al Evangheliei lui Hristos și un promotor al dialogului, al păcii și al bunei înțelegeri între credințe și popoare.

Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea credincioșilor și în mărturisirea credinței creștine ortodoxe în lumea contemporană. Ne amintim cu bucurie de faptul că aceste relații de comuniune fraternă între cele două Biserici Ortodoxe au fost consolidate de-a lungul timpului și prin cele paisprezece vizite oficiale ale Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în România: de două ori în calitatea de Mitropolit al Calcedonului și de douăsprezece ori în demnitatea de Patriarh Ecumenic.

Fiecare dintre aceste vizite a reprezentat un moment de binecuvântare și afirmare a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, cea mai recentă vizită având loc la finalul lunii octombrie a anului 2025, cu prilejul sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru Ortodoxia românească și universală. În contextul acestei vizite, Sanctitatea Sa a fost decorat de Președintele României cu cea mai înaltă distincție a Statului Român: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, ca o recunoaștere pentru întreaga slujire și pentru prietenia față de poporul român.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, este cea mai cunoscută și influentă personalitate a lumii ortodoxe contemporane, bucurându-se de cea mai mare vizibilitate internațională în plan mondial, în special datorită dialogului constant cu liderii religioși și politici ai lumii, precum și implicării sale active în promovarea păcii, libertății religioase și protejării mediului înconjurător. Astfel, de-a lungul celor 35 de ani de slujire în demnitatea de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu a devenit o personalitate ortodoxă cu prestigiu spiritual recunoscut și apreciat la nivel internațional.

De-a lungul deceniilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a remarcat printr-o preocupare intensă pentru dialogul intercreștin, promovând apropierea și cooperarea dintre diferitele denominațiuni sau culte creștine. Subliniind importanța cultivării relațiilor intercreștine, Sanctitatea Sa a afirmat faptul că „adevăratul dialog este un dar de la Dumnezeu”[1]. Astfel, Patriarhul Ecumenic a încurajat permanent spiritul de respect reciproc, reconciliere și unitate a lumii creștine.

Un moment deosebit de semnificativ în acest sens l-a constituit participarea Sanctității Sale la ceremonia de inaugurare a pontificatului Papei Francisc, în anul 2013, devenind primul Patriarh Ecumenic prezent la un astfel de eveniment după secolele de separare dintre Răsărit și Apus. Acest gest a avut o puternică însemnătate simbolică pentru apropierea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică.

De asemenea, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare, organizând sau patronând diferite inițiative internaționale și conferințe în acest scop[2]. Evidențiind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, Sanctitatea Sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului, cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase.

Astfel, Sanctitatea Sa Bartolomeu a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu Comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, subliniind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, Sanctitatea Sa Bartolomeu a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu Comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin–musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că „pacea și libertatea nu constituie doar daruri dumnezeiești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată”[3].

Prin urmare, prin aceste inițiative și demersuri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a contribuit semnificativ la cultivarea dialogului, a înțelegerii reciproce și a păcii între diferitele comunități religioase ale lumii contemporane, afirmând rolul fundamental al religiei în societatea de astăzi marcată de un secularism agresiv: „rolul religiei este de a reaminti lumii taina dumnezeiască, uneori, ascunsă între diversele forțe ale secularismului care tinde să pericliteze frumusețea divină din toate lucrurile.”[4]

În semn de apreciere, Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost distins cu numeroase și prestigioase premii internaționale, printre care Premiul Special pentru Pace al Fundației Galileo din Florența (Italia), în 2004, și Premiul Ecumenic al Academiei Catolice din München (Germania), oferit în 2025 pentru activitatea în dialogul dintre Biserici și pentru promovarea păcii și cooperării între popoare.

În plus, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este recunoscut la nivel internațional pentru implicarea sa activă în protejarea mediului înconjurător și promovarea responsabilității față de creație.

Încă de la începutul anilor 1990, Sanctitatea Sa Bartolomeu a atras atenția asupra legăturii dintre degradarea mediului și criza spirituală a omului contemporan, subliniind faptul că distrugerea naturii reprezintă nu doar o problemă ecologică, ci și una morală și spirituală. Aceasta înseamnă că „a comite un act nelegiuit împotriva creației este un păcat”[5].

În același timp, înseamnă că „omul, căruia Dumnezeu i-a dăruit responsabilitatea ‘de a lucra și de a păzi’ creația […], trebuie să acționeze ca un ocrotitor înțelept al acesteia, iar nu ca un distrugător nechibzuit.”[6] Prin organizarea și participarea la importante simpozioane ecologice internaționale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a încurajat cooperarea mondială pentru protejarea mediului și asumarea unei responsabilități comune pentru viitorul planetei.

Prin urmare, în 2025, Sanctitatea Sa a fost distins cu prestigiosul Premiu Templeton, pentru contribuția sa excepțională la dialogul dintre știință și religie, precum și pentru promovarea unei viziuni spirituale asupra protecției mediului și conștientizării la nivel global a responsabilității omului față de creație.

Având în vedere prestigiul și influența mesajului său la nivel mondial, Sanctitatea Sa este invitat constant la reuniunile internaționale organizate de World Economic Forum de la Davos, unde mesajul său exprimă cu prioritate viziunea sa creștin ortodoxă asupra multiplelor probleme de ordin social, economic și ecologic ale societății contemporane.

De asemenea, amintim faptul că, în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea dialogului intercreștin și interreligios, precum și a participării sale la dezbaterile internaționale privind morala, pacea și responsabilitatea față de mediu, la data de 17 martie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a fost ales membru asociat al Academiei Franceze, ocupând locul deținut anterior de Cardinalul Joseph Ratzinger, devenit ulterior Papa Benedict al XVI-lea.

Totodată, de-a lungul celor trei decenii și jumătate de slujire în demnitatea de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost distins cu titlul de Doctor honoris causa de numeroase instituții academice din întreaga lume, ca expresie a înaltei aprecieri de care se bucură activitatea sa spirituală, misionară, teologică și culturală pe plan internațional.

Sanctitatea Voastră,

În aceste momente solemne, dorim să vă adresăm alese mulțumiri pentru invitația de a participa la acest moment aniversar din viața Sanctității Voastre. Această invitație reprezintă un prilej de bucurie spirituală în Iisus Hristos Domnul nostru și de întărire a legăturilor de comuniune și prietenie dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.

De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de Arhiepiscop al Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea Sanctității Voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca, prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al Sanctității Voastre, serbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă slujire, spre binele Bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate să fie benefică pentru misiunea Bisericii și pentru societatea contemporană.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery: Understanding Orthodox Christianity Today, The Doubleday, New York, 2008, p. 220.

[2] În acest sens, amintim: Conferința pentru Pace și Toleranță, Istanbul, 1994 și 2005; Conferința pentru Coexistența pașnică între Iudaism, Creștinism și Islam, Bruxelles, 2001; O conferință specială ținută la Bahrain, 2002; Conferința pentru Religie, Pace și Ideal Olimpic, Atena, 2004.

[3] Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery, p. 180.

[4] Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery, pp. 181.

[5] Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, “Keynote Address at the Santa Barbara Symposium, California, November 8, 1997”, în: John Chryssavgis (ed.), On Earth as In Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, Fordham University Press, Fordham, NY, 2012, p. 99.

[6] Înaltpreasfințitul Părinte Genadios, Mitropolit de Sassima, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Evdochimos Karakoulakis (ed.), Πατριαρχικός Λόγος και Πολιτική, 1991-2011 (Cuvantari patriarhale către politicieni, 1991-2011), Eptalofos, Atena, 2011, p. 182.

Foto credit: Arhim. Andrei Anghel