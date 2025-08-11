Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci să-I mulțumim lui Dumnezeu

Patriarhul Daniel a fost prezent, duminică, 10 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, unde a rostit o omilie despre minunea Potolirii furtunii de către Domnul Hristos din Evanghelia după Matei (14, 22:34):

„Când Iisus Se roagă în singurătate lui Dumnezeu Tatăl, inima Sa se umple de harul iubirii milostive a Tatălui ceresc, pe care Hristos îl împărtășește oamenilor”.

Citește mai mult.

Episcopul Hușilor: Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în ființa sa

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat, în data de 6 august, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, unde a rostit o alocuțiune despre schimbările pe care le produce rugăciunea, ca semn, pe chipul omului:

„Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în ființa sa; și gândurile sale nu mai aleargă dintr-o parte în alta; simțirile, vibrațiile sale capătă toate o stare de liniște și pace”.

Citește mai mult.

Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, Covasna, și-a serbat hramul în prezența a trei ierarhi

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna.

Citește mai mult.

Apel către autoritățile locale din România și Republica Moldova: Deschideți porțile și inimile și organizați Zilele Diasporei în luna august!

Comunitatea RePatriot face un apel adresat autorităților locale din România și Republica Moldova, pentru a organiza „Zilele Diasporei” în luna august, informează un comunicat de presă trimis agenției de știri Basilica.

Citește mai mult.

Artiști din România și Serbia au cântat într-un concert dedicat Maicii Domnului, la Vârșeț

Artiști din România și Serbia au concertat joi seară la Catedrala Episcopală din Vârșeț, în cadrul unui eveniment dedicat Maicii Domnului.

Citește mai mult.