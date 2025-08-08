Artiști din România și Serbia au cântat într-un concert dedicat Maicii Domnului, la Vârșeț

Artiști din România și Serbia au concertat joi seară la Catedrala Episcopală din Vârșeț, în cadrul unui eveniment dedicat Maicii Domnului.

Între artiștii care au interpretat cântece religioase s-au numărat: Gabriel Dumitru, Simona Mazăre, Alexandra Dan, Ana Dragu și Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului.

„Nu întâmplător, acest eveniment are loc aici, în Catedrala Episcopală din Vârșeț, orașul care poartă cu demnitate o moștenire de credință, limbă și jertfă românească. Aici, în inima Banatului Sârbesc se păstrează cu grijă ceea ce alții poate ar fi uitat: icoana credinței vii, frumusețea slujbelor în limba noastră caldă românească, uneori cântarea psaltică, portul popular și mai ales lacrima curată de dor după țară, neam și Dumnezeu”, a spus Pr. Sergiu Vlad Sandu în prezentarea evenimentului.

Concertul a fost deschis de Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului, care a interpretat cântări specifice perioadei Postului Adormirii Maicii Domnului.

La finalul concertului, Episcopul Ieronim al Daciei Felix le-a mulțumit artiștilor.

„Ne-am bucurat în seara aceasta, sub patronajul Maicii Domnului în întâmpinarea marelui praznic al adormirii Maicii Domnului, să avem acest minunat concert de pricesne și cântări”.

Concertul de cântări religioase închinate Macii Domnului, organizat de Episcopia Daciei Felix, se află la a treia ediție.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix