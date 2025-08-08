Apel către autoritățile locale din România și Republica Moldova: Deschideți porțile și inimile și organizați Zilele Diasporei în luna august!

Comunitatea RePatriot face un apel adresat autorităților locale din România și Republica Moldova, pentru a organiza „Zilele Diasporei” în luna august, informează un comunicat de presă trimis agenției de știri Basilica.

Potrivit sursei citate, există foarte multe variante pentru a putea organiza evenimente în luna august.

„Pregătiți întâlniri, forumuri de idei, târguri de investiții, seri de muzică, expoziții și momente de suflet în care să celebrați Diaspora locală. Conectați-vă cu oamenii voștri din afara granițelor. Invitați-i să revină, măcar pentru câteva zile, în comunitatea care i-a format. Arătați-le că îi așteptați cu inimă deschisă și că există oportunități reale de reconstrucție, de întoarcere, de implicare”, se afirmă în comunicatul RePatriot.

O oportunitate pentru a pune în practică aceste deziderate este Duminica Românilor Migranți, care se va sărbători în data de 17 august, „când glasul Patriarhului României va vorbi despre frații noștri de peste hotare. Este momentul ideal ca toți cei care conduc comunități locale, din România sau Republica Moldova, să își deschidă porțile și inimile pentru a-i primi pe cei care au plecat, dar nu au uitat”.

Biserica ține comunitatea românească unită, oriunde s-ar afla

Platforma RePatriot este inițiată de Fundația Romanian Bussines Leaders, care urmărește să aducă mai aproape românii din diaspora de românii din țară. RePatriot organizează gala „Top 100 Români de Pretutindeni”.

În 2023, Episcopul Siluan al Ungariei și ați preoți români au fost premiați în cadrul acestei gale, pentru activitatea lor în sprijinul comunităților românești.

Biserica Ortodoxă Română desfășoară, prin intermediul parohiilor din țările unde sunt români, activități constante pentru strângerea legăturilor între membrii comunităților din afara granițelor și cei din țară.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro