Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, Covasna, și-a serbat hramul în prezența a trei ierarhi

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna.
Slujba a fost oficiată în pridvorul bisericii mănăstirii. În ajunul sărbătorii, Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba Privegherii în cinstea praznicului.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nestor a rostit un cuvânt de învățătură despre sensurile duhovnicești ale Evangheliei zilei.
După încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Andrei a mulțumit ierarhilor, maicii starețe, obștii monahale și tuturor celor prezenți.
La final, a fost rostită rugăciunea de binecuvântare a roadelor și a strugurilor, o tradiție a praznicului.
Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei