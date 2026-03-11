Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de marți, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
A apărut Mineiul Sfinților Români pentru lunile septembrie-martie
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat trei volume din Mineiul Sfinților Români pentru lunile septembrie–martie.
Tinerii români din Canada au marcat începutul primăverii printr-o tabără despre credință și prietenie
Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din Canada au participat în perioada 1–4 martie la Tabăra Religioasă de primăvară „Sf. Apostol Andrei și Sf. Ioan Casian” 2026.
Profesori ai Facultății de Teologie din București vor susține o prelegere despre Psaltirea Vatopedină
Trei profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” vor susține, în data de 23 martie, prelegerea intitulată „Recuperarea în spațiul românesc a unei tradiții milenare: Psaltirea bilingvă greco-română (ediția Mănăstirii Vatoped, 2025)”.
Misiunea Socială Diaconia a lansat Campania Masa Bucuriei 2026: Speranță și bucurie împărtășite
Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a lansat luni o nouă ediție a campaniei de Paști „Masa Bucuriei”, cel mai longeviv proiect de solidaritate socială dedicat bătrânilor singuri din Republica Moldova.
Moaștele Sfântului Grigorie Palama au fost purtate în procesiune pe străzile Tesalonicului
Moaștele Sfântului Grigorie Palama au fost purtate în procesiune pe străzile Tesalonicului cu ocazia Duminicii a doua din Postul Mare, dedicată sfântului isihast.