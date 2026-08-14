Nava școală Mircea va putea fi vizitată în Portul din Lisabona cu ocazia Zilei Marinei Române

Nava Școală „Mircea” va acosta vineri în Portul Lisabona. În contextul Zilei Marinei Române, bricul va putea fi vizitat duminică și luni, anunță Ambasada României în Republica Portugheză.

„Vă invităm să descoperiți o atmosferă specială în compania echipajului român al navei, care vă va oferi detalii interesante despre experiența noii incursiuni transatlantice a velierului, recent încheiată, dar și despre tradițiile marinărești și tainele navigației cu vele”, transmite ambasada.

Nava școală va fi ancorată la terminalul de pasageri al Gării Maritime Rocha Conde de Óbidos și va putea fi vizitată între orele 15:00 și 18:00.

Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei României în Republica Portugheză, nava școală românească și echipajul acesteia, în coordonarea căpitanului Silviu-Marius Moraru și comandantului marșului transatlantic Gabriel Moise, vor desfășura în perioada șederii la Lisabona un program de vizite și întâlniri cu omologii portughezi, precum și o serie de evenimente oficiale și publice la bordul navei.

Nava școală „Mircea” are o lungime de aproximativ 82 de m și trei catarge, care susțin 23 de vele. Echipajul este format din 80-89 de membri și 120-140 de cadeți.

Construită în 1938 la Hamburg, în Germania, pentru Marina Română, „Mircea” este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia).

Foto credit: Forțele Navale Române