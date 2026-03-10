A apărut Mineiul Sfinților Români pentru lunile septembrie-martie

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat trei volume din Mineiul Sfinților Români pentru lunile septembrie–martie.

Lucrările au fost alcătuite de Departamentul Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române și reunesc cântările și acatistele tuturor sfinților români canonizați care sunt cinstiți în prima jumătate a anului bisericesc.

În cuvântul înainte, reprezentanții departamentului au subliniat importanța includerii textelor necesare pentru strană a zilelor când se cinstesc sfinții români, fără a mai fi nevoie de alte cărți de cult.

„Volumele beneficiază de un text îngrijit atent, cu indicații tipiconale complete, precum și de o grafică policromă și de un font foarte lizibil, venind în întâmpinarea așteptărilor clerului, monahilor, teologilor, psalților și mirenilor iubitori de sfinți și căutători ai sfințeniei”.

„Publicarea slujbelor sfinților români este mărturia dreptei credințe și a viețuirii în Hristos, care au rodit, într-o istorie creștină aproape bimilenară, mulțime de prieteni ai lui Dumnezeu”, se arată în introducerea volumelor.

Volumele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu