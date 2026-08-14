Mitropolitul Basarabiei, la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului: Prin post învățăm să spunem „nu” patimilor

Vineri a început Postul Adormirii Maicii Domnului conform calendarului nerevizuit. Cu acest prilej, Mitropolitul Antonie al Basarabiei a transmis un mesaj către credincioși în care îi îndeamnă să folosească perioada postului pentru a se întări duhovnicește.

„Dumnezeu ne dăruiește aceste zile pentru a ne pregăti să înțelegem marea taină a praznicului: cea care L-a primit pe Hristos în întreaga sa ființă este primită, la capătul vieții pământești, în Împărăția Fiului ei”, a subliniat IPS Antonie.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de momentul Bunei Vestiri, când Maica Domnului a acceptat să îl poarte în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38).

„Acesta este unul dintre înțelesurile adânci ale postului, de trecere de la voia proprie la voia lui Dumnezeu. Postim pentru ca dorințele, obișnuințele și patimile noastre să înceteze a mai hotărî direcția vieții. Ne înfrânăm pentru a face loc lucrării harului. Ne rugăm mai des pentru ca mintea risipită să se adune din deșertăciuni, iar inima să poată auzi glasul chemării lui Dumnezeu”.

„Omul care nu se poate opri de la judecată, răutate, mândrie, invidie, mânie, consum sau împrăștiere devine robul propriilor impulsuri. De aceea, prin post învățăm din nou să spunem nu patimii, pentru a putea spune da asemănării lui Dumnezeu”, a adăugat Mitropolitul Basarabiei.

Biserica ne cheamă pe toți la mântuire

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat că Biserica ne cheamă pe toți la mântuire „în timp ce ideologiile întemeiate pe ură, minciună și dominație duc la pierzania sufletului”.

„Se cuvine să condamnăm imperialismul ateu și orice agresiune care desparte frații de sânge, falsifică memoria istorică și folosește credința în scopuri străine Evangheliei. Răspunsul creștin este răbdarea, iertarea și rugăciunea pentru pace și unitate în Hristos”.

Mitropolitul Basarabiei i-a încredințat pe credincioși că îi poartă în rugăciune, alături de fiecare comunitate și familie aflată sub păstorirea Sa.

„Suntem preocupați îndeosebi de starea duhovnicească a copiilor și a tinerilor, de familiile despărțite prin migrație, de bolnavi, de bătrânii singuri și de cei apăsați de lipsuri sau deznădejde”.

„În același timp, le mulțumim clericilor Mitropoliei Basarabiei, precum și tuturor slujitorilor sfintelor altare din Basarabia care, în comunitățile lor, slujesc cu onestitate, spovedesc, catehizează, cercetează bolnavii, sprijină familiile și adună poporul în jurul Sfântului Potir, în pofida greutăților, lipsurilor și frământărilor sociale, care nu sunt puține”.

Înaltpreasfinția a încheiat mesajul cu rugăciunea către Maica Domnului „să păzească țara, comunitățile și familiile noastre, în dragoste, pace și unitate”.

În spațiul românesc, calendarul nerevizuit este urmat în special de comunități din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, precum și de românii din Valea Timocului, Serbia. Aceeași rânduială este întâlnită și în unele comunități ucrainene din țara noastră, în Patriarhia Ierusalimului și în Sfântul Munte Athos.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei