Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Zosin, județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Polovragi, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj I, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Lugoj, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Mănăstirea Văratec, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Râmeț, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, în Parohia „Sfânta Maria”, Boian, Alberta, Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Sânmărtinul de Câmpie, județul Mureş.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Vârful lui Roman, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Diaconești, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea „Tudor Vladimirescu”, județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji la Mănăstirea Humor, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Mănăstirea Moreni, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Teiuș, județul Caraş-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Volna, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, la Mănăstirea „Izvorul Mureșului”, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Strehareț – Slatina, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Strâmba, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Putna, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Bixad, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la Sediul Eparhial din Roma, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Aldeia, Santa Margarida, Portugalia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, în Parohia „Sfânta Maria” din orașul Sydney, Australia.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Fârdea, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Moisei, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu