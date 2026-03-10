Tinerii români din Canada au marcat începutul primăverii printr-o tabără despre credință și prietenie

Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din Canada au participat în perioada 1–4 martie la Tabăra Religioasă de primăvară „Sf. Apostol Andrei și Sf. Ioan Casian” 2026.

Evenimentul a fost organizat la Centrul Notre-Dame-de-la-Rouge, în localitatea Grenville-sur-la-Rouge, provincia Quebec, de către Episcopia Canadei. Îndrumătorul spiritual a fost Părintele Grigorie Țăpuc, protopop pentru Canada de Est.

Programul taberei a inclus cateheze despre semnificația și învățăturile Postului Mare, desfășurate sub forma unor jocuri și activități educative, menite să stimuleze curiozitatea și implicarea tinerilor. Totodată, au fost organizate ateliere creative, turneu de șah, foc de tabără și seri de povești.

În ultima zi, tinerii au luat parte la Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, oficiată de Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe participanți să păstreze în inimile lor bucuria și experiența spirituală trăite în timpul activităților și să le împărtășească în comunitățile și familiile lor.

Tabăra religioasă de primăvară a reprezentat o ocazie de formare spirituală și de consolidare a legăturilor dintre tinerii români ortodocși din Canada, oferindu-le oportunitatea de a trăi credința în mod activ și de a se apropia mai mult de viața Bisericii.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei