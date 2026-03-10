Moaștele Sfântului Grigorie Palama au fost purtate în procesiune pe străzile Tesalonicului cu ocazia Duminicii a doua din Postul Mare, dedicată sfântului isihast.

Manifestarea religioasă a avut loc duminică, la Catedrala Mitropolitană din vechiul oraș grecesc, unde sunt păstrate moaștele Sfântului Grigorie Palama.

Procesiunea a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Marcu de Chios, împreună cu Episcopul Ioan de Skiathos și Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului, din Biserica Ortodoxă a Greciei.

Înaltpreasfințitul Părinte Marcu a evocat moștenirea teologică lăsată de Sfântul Grigorie Palama și bucuria ortodocșilor greci de a-i putea cinstit moaștele în Tesalonic.

De asemenea, ierarhul a vorbit și despre Mitropolitul Antim al Tesalonicului, care a trecut la cele veșnice anul trecut în data de 13 martie 2025.

La manifestările din Tesalonic au participat reprezentanții Parlamentului Greciei, armatei, forțelor de ordine, autorităților consulare și ai celor locale.

Sf. Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama are două zile de celebrare în Calendarul Ortodox. Una este Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști (dată schimbătoare de la an la an) și a doua, 14 noiembrie, ziua trecerii la cele veșnice.

Sfântul Grigorie Palama a structurat isihasmul ca învățătură și practică a tradiției răsăritene și a fost canonizat în 1368 la Sinodul din Constantinopol pentru lupta împotriva ereticilor.

Ulterior, întreaga familie Palama a fost canonizată. Aceasta îi cuprinde pe: Sfântul Constanţiu (tatăl), Sfânta Kalloni (mama), Sfântul Grigorie şi fraţii lui: Sfântul Teodosie și Sfântul Macarie, precum şi Sfintele sale surori: Epiharis și Teodota.

Anul trecut, moaștele Sfântului Grigorie Palama au fost aduse la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marcând prima ieșire a cinstitului odor din Tesalonic.

Foto credit: Mitropolia Tesalonicului