27 de mănăstiri din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină 150 de copii să poată ajunge pentru prima dată la mare

Un număr de 27 de mănăstiri și schituri din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină, în această vară, participarea a 150 de copii din județul Suceava la o tabără socială care le va oferi șansa de a ajunge pentru prima oară la mare.

Acțiunea, parte a campaniei social-filantropice „Pentru prima dată la mare”, este destinată tinerilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse.

În perioada 23-29 august, cei copiii vor avea parte de o vacanță care va include activități recreative și momente de comuniune, desfășurate la malul mării.

Cele 27 de așezăminte monahale implicate în proiect sunt Mănăstirile Buciumeni – Fălticeni, Milișăuți, „Sfântul Ilie” – Dorna Candrenilor, Podu Coșnei, Slatina, Bălinești, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Botoș, „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” – Ciocănești, Putna, „Sfântul Ioan Iacob” – Corlățeni Pojorâta, Dragomirna, Voroneț, Cămârzani, Daniil Sihastrul, „Nașterea Maicii Domnului” – Marginea, Humor.

Totodată, la proiect au luat parte Schitul Daniil Sihastrul – Voroneț, Sihăstria Putnei, „Maica Domnului Grabnic Ascultătoare” – Vicovu de Jos, Sihăstria Rarău, Plutonița, Probota, „Sfântul Vasile cel Mare” – Câmpulung, „Sfântul Onufrie” – Siret, Moldovița, „Sfânta Treime” – Capu Câmpului și „Adormirea Maicii Domnului” – Cătrinari.

Mai sunt necesari 30.000 de lei

Organizatorii anunță că pregătirile pentru tabără continuă, iar pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare participării copiilor mai este nevoie de 30.000 de lei.

„Pentru fiecare dintre ei, această călătorie înseamnă mai mult decât câteva zile petrecute departe de casă. Înseamnă descoperire, prietenie, bucurie și, poate mai ales, certitudinea că există oameni cărora le pasă de ei și care au ales să contribuie la împlinirea unui vis simplu, dar atât de important pentru copilăria lor”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă se pot alătura în continuare demersului social-filantropic. Mai multe informații pentru donare sunt disponibile aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților