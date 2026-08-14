Patriarhul Ecumenic a sărbătorit 65 de ani de când a fost hirotonit diacon: Întregul meu parcurs a fost o viață în dialog

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a sărbătorit joi împlinirea a 65 de ani de la hirotonia sa ca diacon în insula natală Imbros (Gökçeada). „Întregul meu parcurs a fost o viață în dialog”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, și Preafericitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al întregii Albanii. la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Panagia (Gökçeada), Turcia.

La slujbă au participat, de asemenea, Mitropoliții Emmanuel al Calcedonului, Meliton al Filadelfiei, Hrisostom al Mirelor (Patriarhia Ecumenică) și Gheorghe al Guineei (Patriarhia Alexandriei), precum și Arhimandritul Bartolomeu, starețul Mănăstirii athonite Esfigmenu.

Au asistat Mitropolitul Chiril de Imvros și Tenedos, Arhiepiscopul romano-catolic Massimiliano Palinuro din Constantinopol, monahul Tarasie Koutloumousianul, reprezentant al Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos, monahi athoniți, reprezentanți ai autorităților și numeroși credincioși și compatrioți ai Patriarhului Ecumenic.

În slujirea întregii plinătăți creștine

Înainte de otpust, Patriarhul Bartolomeu a oficiat un trisaghion pentru vrednicul de pomenire Mitropolit Meliton, părintele său duhovnicesc, cel care l-a hirotonit diacon în aceeași catedrală și i-a dat numele Bartolomeu, în 13 august 1961.

Evocând momentul petrecut în urmă cu 65 de ani, Patriarhul Ecumenic a mulțumit pentru prezența la momentul aniversar, amintind unul dintre îndemnurile primite la hirotonie de la Mitropolitul Meliton.

„Cuvintele numai pe Iisus s-au înscris pentru totdeauna în sufletul meu și au funcționat ca o busolă în viața mea. Părintele meu duhovnicesc m-a îndemnat cu stăruință ca, devenind cleric, să privesc numai la Iisus”.

„Îi mulțumesc Preabunului Dumnezeu pentru darul suprem al preoției: opt ani ca diacon, patru ca preot, 18 ca mitropolit și 35 ca Patriarh Ecumenic, în slujirea întregii plinătăți creștine aflate sub stăpânirea Domnului, a Marii Biserici, a cooperării interortodoxe, a dialogurilor intercreștine și interreligioase, a păcii și solidarității, a protejării mediului natural și a întâlnirii Bisericii cu lumea contemporană”, a subliniat Sanctitatea Sa.

„Nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji”

Preafericitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al întregii Albanii, a subliniat semnificația locului în care Patriarhul Ecumenic și-a început slujirea clericală.

„Aici ați primit prima treaptă clericală. Nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji; nu pentru a căuta slavă omenească, ci pentru a păstori turma duhovnicească a Bisericii lui Hristos”.

„Astăzi, după 65 de ani, nu lăudăm pur și simplu un om. Îl slăvim și Îi mulțumim lui Dumnezeu, deoarece timpul a descoperit înțelepciunea Proniei Sale și a confirmat chemarea”, a spus Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al întregii Albanii.

Preafericirea Sa a amintit și sprijinul acordat de Patriarhia Ecumenică Bisericii Albaniei după perioada persecuției ateiste: „Atunci când a ieșit din lunga noapte a persecuției ateiste, lipsită de structurile sale vizibile și cu puterile omenești aproape epuizate, Biserica-Mamă a Constantinopolului nu a lăsat-o singură”.

Arhiepiscopul Ioan a evocat în acest context și lucrarea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Anastasie al Albaniei, pe care Patriarhia Ecumenică l-a trimis în Albania ca Exarh Patriarhal.

„V-ați golit de sine de bunăvoie pentru Biserică”

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, a evocat miercuri seară personalitatea Mitropolitului Meliton al Calcedonului și îndemnurile pe care acesta i le-a adresat Patriarhului Bartolomeu: „V-ați golit de sine de bunăvoie pentru Biserică, lepădând orice interes personal și dedicându-vă în întregime slujirii lui Hristos și turmei Sale”.

Preafericirea Sa a evidențiat și legăturile istorice dintre cele două Patriarhii, care „merg împreună încă din primele veacuri ale creștinismului”.

„Comune au fost luptele pentru apărarea dogmei ortodoxe, comun potirul necazurilor în vremuri grele și comună mărturia Învierii până la marginile lumii”.

„Biserica Alexandriei sprijină fără fățărnicie, într-un cuget și din toată inima inițiativele interortodoxe și interreligioase ale Sanctității Voastre”, a spus Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi.

Daruri și recunoștință

La finalul manifestărilor, Patriarhul Alexandriei i-a oferit Patriarhului Ecumenic un platou de argint cu reprezentarea Sfintei Treimi, iar Patriarhul Bartolomeu le-a oferit celor doi Întâistătători, în numele Mitropolitului de Imbros și Tenedos, câte un toiag arhieresc.

Manifestările aniversare au început încă din ajun, când Patriarhul Ecumenic a participat la Vecernia Mare a Odovaniei praznicului Schimbării la Față și la Paraclisul Maicii Domnului în Biserica „Sfântul Gheorghe” din satul natal.

În luna iunie, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și-a sărbătorit onomastica, împreună cu Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei. Patriarhul României a transmis atunci un mesaj prin care Sanctitatea Sa era descrisă drept „cea mai influentă personalitate a lumii ortodoxe contemporane”.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou