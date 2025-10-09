Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Au început manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași: Moaștele cuvioasei au fost așezate spre închinare

Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au început miercuri dimineață cu așezarea moaștelor cuvioasei spre închinare în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Citește mai mult.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: Ce le transmite Mitropolitul Teofan pelerinilor care merg la Iași

Manifestările dedicate Sfintei Parascheva au debutat miercuri la Iași. Mitropolitul Teofan a adresat un cuvânt pelerinilor în care a subliniat că ei se „împărtășesc din bucuria Sfinților, hrăniți din bucuria lui Dumnezeu”.

Citește mai mult.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales ocrotitorul ASCOR Alba Iulia

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales recent ocrotitorul tinerilor din ASCOR Alba Iulia.

Citește mai mult.

Așezământul pentru copii al Parohiei Cornești din județul Cluj a fost inaugurat: Este un adevărat cămin al speranței

„Acest așezământ nu este doar o clădire, ci un adevărat cămin al speranței”, a spus părintele paroh Dănuț-Gheorghe Pintea, la inaugurarea Așezământului pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” al Parohiei Cornești din județul Cluj.

Citește mai mult.

Util pentru pelerinii Sfintei Parascheva: Unde pot vedea rândul închinătorilor în timp real

Portalul Doxologia.ro și site-ul mmb.ro vin în întâmpinarea pelerinilor care așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Lungimea cozii de închinători poate fi verificată în timp real, prin Google Maps, accesând linkuri postate vizibil în cele două site-uri.

Citește mai mult.