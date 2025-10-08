Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: Ce le transmite Mitropolitul Teofan pelerinilor care merg la Iași

Manifestările dedicate Sfintei Parascheva au debutat miercuri la Iași. Mitropolitul Teofan a adresat un cuvânt pelerinilor în care a subliniat că ei se „împărtășesc din bucuria Sfinților, hrăniți din bucuria lui Dumnezeu”.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a spus că bucuria se vede deja întipărită pe chipurile pelerinilor, sunt obosiți, dar bucuroși, împovărați de greutatea drumului, dar voioși, chiar entuziaști.

„Bucuria aceasta vine din izvorul bucuriei care este Dumnezeu. După Înviere, Hristos Domnul se adresează ucenicilor zicându-le: Bucurați-vă! Iar Sfântul Apostol Pavel așază la temelia vieții creștine un întreit deziderat: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, pentru toate mulțumiți”.

Credincioșii se împărtășesc din bucuria Sfinților

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că persoanele care merg în pelerinaj se împărtășesc din bucuria sfinților.

„Din izvorul bucuriei, care este Dumnezeu, se împărtășesc în primul rând Sfinții Lui. Și credincioșii se împărtășesc la rândul lor din bucuria Sfinților, hrăniți din bucuria lui Dumnezeu. Rostul creștinului, spune bunul și Sfântul Părinte Sofian, este de a oferi altora bucurie. Și bucuria pe care o faci altora, se întoarce la tine. De fapt, este cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur: Dragostea este bucuria de a face altora bucurie”.

Mitropolitul Teofan a amintit că bucuria sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva este sporită de aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Grigorie Palama.

„Anul acesta, prin mila Domnului, avem bucuria de a ne închina și moaștelor Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, viețuitor pentru multă vreme în Sfântul Munte Athos. El a mărturisit cu tărie taina Sfântului Duh Mângâietorul, starea duhovnicească a desfătării întru Dumnezeu, teologia împărtășirii cu lumina cea necreată a dumnezeirii”.

Cuvântul adresat pelerinilor se încheie cu o rugăciune către Dumnezeu ca toți cei care vin la Iași să călătorească cu pace și să ajungă cu bine la casele lor, mărturisind din bucuria simțită alături de sfinți.

Citește și:

Foto credit: Doxologia