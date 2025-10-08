Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales ocrotitorul ASCOR Alba Iulia

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales recent ocrotitorul tinerilor din ASCOR Alba Iulia.

Pentru a marca acest moment deosebit, asociația organizează o serie de evenimente cultural-liturgice.

Duminică, la 101 ani de la nașterea Sfântului Dometie, va fi oficiată privegherea în Paraclisul „Sf. Trei Ierarhi” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Slujba va începe la ora 20:00.

„Prin această priveghere, ASCOR Alba Iulia aduce cinstire noului său ocrotitor, evocând chipul luminos al celui care, prin smerenie, milostenie și iubire jertfelnică, a devenit un model viu de viețuire creștină și o pildă de sfințenie pentru generațiile de astăzi”, precizează asociația studențească.

De asemenea, lunea viitoare se va desfășura conferința „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț – model pentru lumea de astăzi”. Manifestarea duhovnicească va începe la ora 19:00 și va avea loc în Aula Mare „Sf. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Sfântul Dometie cel Milostiv

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț s-a născut în anul 1924 în județul Buzău.

În urma reformei agrare din 1921, familia sa a fost împroprietărită cu teren agricol în satul Târlele Filiu din județul Brăila, unde s-au mutat în 1929. În anul 1937, a absolvit cele șapte clase ale școlii din sat, apoi, plin de râvnă pentru Biserica lui Hristos, a urmat Seminarul Teologic din Buzău, pe care l-a absolvit ca șef de promoție.

A intrat în monahism la Mănăstirea Prislop în 1949, sub îndrumarea Sfântului Arsenie Boca. Din 1959, s-a dedicat revigorării vieții monahale la Mănăstirea Râmeț. A trecut la cele veșnice pe 6 iulie 1975 și îngropat în cimitirul monahal al Mănăstirii Râmeț.

A fost canonizat anul trecut de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În luna februarie a acestui an, Sfântul Dometie a fost proclamat oficial sfânt în cadrul unei slujbe solemne oficiate la Catedrala Patriarhală, sub conducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Dometie este pomenit în calendarul Bisericii în ziua de 6 iulie, data mutării sale la cele veșnice.

